Journée nationale de la vérité et de la réconciliation: transformer les larmes en action

Le gouvernement canadien a fait du 30 septembre la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. La première aura lieu jeudi et elle sera l’occasion de rendre hommage aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats autochtones.

Les fonctionnaires fédéraux auront un jour férié jeudi. Et même si le Nouveau-Brunswick a refusé de créer une nouvelle fête provinciale, des Villes comme Moncton, Dieppe, Campbellton, Caraquet et Miramichi, ainsi que l’Université de Moncton, ont aussi donné congé à leurs employés.

«Bien que nous soyons déçus que le gouvernement provincial ait décidé de ne pas adopter officiellement un jour férié obligatoire, nous ne pouvons exprimer à quel point nous sommes reconnaissants envers ceux qui ont choisi d’observer cette journée», a commenté la nation Wolastoquey du Nouveau-Brunswick par communiqué de presse.

Le chef de Pabineau, au sud de Bathurst, a d’ailleurs invité les maires, les conseillers municipaux et les fonctionnaires des villes voisines de sa communauté à une commémoration en extérieur.

«C’est ouvert à tous. Ça va se passer sur le terrain de pow-wow près de la rivière, avec les masques et la distanciation physique», a annoncé Terry Richardson.

Pensionnats et davantage

Il précise que pour lui, le 30 septembre sert à commémorer davantage que les pensionnats autochtones, à proximité desquels plus d’un millier de tombes anonymes ont été découvertes ces derniers mois au Canada.

Et ce, même si des Mi’kmaqs et des Wolastoqueys du Nouveau-Brunswick ont subi des abus au pensionnat de Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse. Même si une école à Sussex Vales a tenté d’assimiler les enfants autochtones dans la province des années 1790 à 1862.

Bien que le gouvernement canadien n’ait pas financé d’établissements de ce genre au Nouveau-Brunswick, la province a compté 12 écoles de jour gérées par les églises catholiques et anglicanes dans les réserves ou à proximité. Celle de Metepenagiag, à l’ouest de Miramichi, a notamment fonctionné jusqu’en 1992.

M. Richardson évoque aussi la «rafle des années 1960», c’est-à-dire l’enlèvement de nombreux enfants autochtones puis leur adoption par des familles allochtones des années 1960 à la fin des années 1980, à l’échelle du pays. Les services de la protection de la jeunesse et des politiques paternalistes canadiennes en sont la cause, selon l’Encyclopédie canadienne.

«Nos communautés ont non seulement vécu une perte de langue et de culture, mais les abus et les traumas générationnels vécus par les survivants et leurs descendants causent un sentiment profond de douleur et de honte», a expliqué l’Association représentant les neufs communautés Mi’kmaqs du Nouveau-Brunswick, Mi’gmawe’l Tplu’taqnn (MTI).

Larmes et conseils

Cette sombre histoire fait venir les larmes aux yeux du conseiller en orientation professionnelle de Metepenagiag, Stephen Paul.

«Je m’excuse d’être si émotionnel, mais ç’a juste ramené beaucoup de souvenirs, dit-il après l’évocation de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. J’ai beaucoup de pensées tristes à propos de ce jour. À chaque fois que je regarde une publicité avec ces images d’enfants, c’est déchirant, parce que les gens qui ont perpétré beaucoup de crimes contre notre peuple ne sont pas tenus responsables.»

Le Mi’kmaq conseille aux non-autochtones de profiter de jeudi pour étudier l’histoire des premières nations de leur région.

«Ça pourrait commencer par visiter la communauté autochtone locale et juste parler, poser des questions, suggère-t-il. Nous voulons partager notre histoire de notre point de vue. Mes ancêtres n’étaient pas des sauvages, mais tout le monde dans ma classe pensait que j’en étais un à cause de ces choses stupides qu’ils avaient apprises.»

L’ancienne cheffe d’Elsipogtog, à l’ouest de Richibouctou, Susan Levi-Peters conseille aussi de faire des recherches et de faire des lectures à propos de l’histoire autochtone.

«Il y a beaucoup de choses manquantes à l’école, comme notre relation avec les Français», précise-t-elle.

Le MTI invite également à lire les 94 Appels à l’Action du rapport final de la Commission de la Vérité et de la Réconciliation.

«Nous comprenons que la taille des rapports préparés par la Commission peut sembler écrasante, même si nous encourageons les gens à les lire tous», ont déclaré ses co-présidents, George Ginnish et Rebecca Knockwood, dans un communiqué de presse.

Enseignement et lobbyisme

Ils veulent ensuite que les Néo-Brunswickois prennent le temps de réfléchir sur les façons dont ils pourront enseigner aux autres ce qu’ils auront appris.

«Peut-être que vous pouvez participer à un événement se déroulant de façon virtuelle ou près de votre maison; peut-être que vous pouvez écrire une lettre à votre gouvernement», ont ajouté les chefs de Natoaganeg, près de Miramichi, et d’Amlamgog à proximité de Dorchester.

M. Richardson a aussi une pensée pour les employés qui devront travailler le 30 septembre.

«Je leur dirais de prendre quand même deux minutes et 15 secondes vers 14h30 pour faire silence», propose-t-il.