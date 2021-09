Les agents de la Police régionale BNPP bientôt équipés de caméras

Les patrouilleurs de la Police régionale BNPP (Beresford-Nigadoo-Petit-Rocher-Pointe-Verte) seront équipés tôt en 2022 de caméras corporelles et de caméras de bord à l’intérieur de leurs véhicules de patrouille.

Lors d’une réunion tenue la semaine dernière, le Comité mixte des services de police a finalisé le projet d’implantation de ces caméras qui faisait l’objet de discussions depuis environ un an.

Le Comité est formé des représentants des municipalités et des régions non incorporées entre Beresford et Pointe-Verte et de la haute-direction du corps policier.

Le projet s’articule plus concrètement autour de l’achat de huit caméras qui seront portées en tout temps par les policiers en devoir et d’un nombre identique de caméras qui seront installées à bord des véhicules automobiles.

Le coût d’acquisition de ces appareils devrait tourner autour d’une somme de 150 000$, somme qui proviendra principalement de surplus accumulés l’année dernière par la Police régionale.

«L’idée avait été proposée par la direction de la Police régionale il y a déjà cinq ans, sans que ce soit à l’époque une priorité absolue», a expliqué en entrevue Charles Comeau, le chef de la force policière.

Ce dernier s’est dit satisfait de la mise en œuvre de ce projet qui devenait inévitable au fil des années à son avis.

«Ça fait partie de la société d’aujourd’hui où pas mal tout est enregistré et questionné et où la protection des citoyens et des policiers est une chose importante», a souligné le chef de police.

«L’idée de la présence prochaine de ces caméras est bien acceptée par nos membres», a indiqué Charles Comeau.

Le projet s’articule autour de l’achat de huit caméras qui seront portées en tout temps par les policiers en devoir. – Gracieuseté

Nouvelle technologie

Le maire de Beresford, Edgar Aubé, s’est lui aussi dit satisfait de l’ajout de cette nouvelle technologie au sein de la force policière qui dessert sa municipalité.

«C’est une question de sécurité pour tout le monde, tant pour le citoyen que pour le policier. Il n’y a jamais eu de côté négatif qui a été souligné au sujet des caméras, ça sera pratique pour tous», a affirmé le maire.

Règle générale, les politiques d’utilisation de caméras corporelles prévoient que celles-ci seront mises en fonction lorsqu’un policier répond à un appel ou lorsque ce dernier procède à une arrestation, une interpellation, une fouille, une poursuite ou à une prise de déclarations.

À la fin du quart de travail du policier, tout le contenu enregistré par la caméra de ce dernier est automatiquement téléchargé dans un serveur et conservé précieusement par la force policière.

Le fonctionnement est semblable pour les caméras de bord des véhicules, qui sont automatiquement en mode d’enregistrement lorsque les gyrophares de l’auto-patrouille sont activés. «Le contenu des caméras ne sera pas visualisé par un superviseur qui passerait ses journées devant un écran, à moins que ce soit utile dans le cadre d’une enquête ou d’une plainte quelconque», assure le chef de la Police régionale B.N.P.P., tout en affirmant que cela pourrait tout de même servir à des fins de formation ou d’évaluation de rendement.

Certaines recherches démontrent que les caméras corporelles conduisent généralement à une baisse du nombre de plaintes de citoyens à l’endroit de policiers, dont les allégations ne sont pas toujours fondées.

Ces mêmes recherches témoignent également d’une utilisation moindre de la force par les policiers et d’un nombre moins important d’agressions commises sur ces derniers.

Au Nouveau-Brunswick, les caméras corporelles et de bord sont déjà utilisées par quelques corps policiers, même si cette pratique est loin d’être étendue à toutes les forces policières de la province.

La Force policière de Fredericton, de Bathurst, de la Vallée de Kennebecasis, de Grand-Sault et de Miramichi ont déjà adopté cette technologie dans le cadre de leurs opérations quotidiennes. À Saint-Jean, l’installation des caméras a été retardée par la cyberattaque de l’automne dernier qui avait complètement paralysé les systèmes informatiques de la municipalité.

Quant à la GRC, l’implantation d’un système de caméras était prévue dès cet automne dans l’ensemble du pays.