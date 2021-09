Les résidents des foyers de soins auront bientôt accès à une troisième dose

À partir d’octobre, les aînés néo-brunswickois qui ont reçu leurs deux premières doses d’un vaccin et qui vivent dans un foyer de soins de longue durée ou dans un autre milieu de vie collectif pourront recevoir une dose de rappel d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19.

«Notre plan est d’administrer le vaccin de rappel dans le cadre de la campagne annuelle de vaccination contre la grippe», a déclaré mercredi la médecin-hygiéniste en chef, Dre Jennifer Russell, lors d’un point de presse.

Cette dose de rappel est recommandée pour ce public depuis mardi par le Comité consultatif national de l’immunisation du Canada. Auparavant, elle n’était conseillée que pour certaines personnes immunodéprimées.

Le comité note que les éclosions dans les établissements de soins de longue durée, ainsi que les nouveaux cas de COVID-19 et les décès associés, ont augmenté au cours des dernières semaines.

Le taux de Néo-Brunswickois admissibles doublement vacciné est maintenant de 79,8%.

Le passeport vaccinal largement adopté

Lors de la conférence, le premier ministre Blaine s’est félicité du fait que la grande majorité des entreprises semblent s’être conformées à l’obligation de présenter une preuve de vaccination à l’entrée de certains établissements comme à celle de porter le masque dans les lieux publics.

Depuis que ces règlements sont entrés en vigueur la semaine dernière, les inspecteurs de la province se sont rendus dans 2691 établissements à travers la province. Selon Blaine Higgs, la loi était respectée dans 94% des cas, une statistique qu’il juge «très encourageante».

«Le but de ces visites est de s’assurer que les entreprises se conforment aux nouvelles règles et de sensibiliser les propriétaires et leurs employés», indique-t-il, précisant qu’aucune amende n’a été distribuée.

Après avoir remercié tous ceux qui se sont adaptés rapidement, M. Higgs a prévenu que le gouvernement commencera à sévir contre les commerces qui n’obtempéreraient pas.

«Cette semaine, nous nous concentrerons sur la petite minorité d’entreprises qui ne respectent pas les politiques», affirme-t-il. Ces derniers s’exposent à des amendes d’au moins 480$, plus surtaxe. Pour les récidivistes, elles pourront atteindre 20 400$ par infraction par jour.

«Si vous gérez ou détenez une entreprise qui ne fait pas d’effort pour nous maintenir en sécurité, il y aura des conséquences.»

84 nouveaux cas

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé 84 nouveaux cas de COVID-19, mercredi. De plus, un autre décès s’ajoute au bilan provincial, qui se chiffre maintenant à 57 depuis le début de la pandémie. Une personne âgée de 90 ans vivant dans la zone 1 (Moncton) est décédée. Il s’agit du neuvième décès à survenir dans la province au cours des huit derniers jours.

Les 84 cas recensés mercredi représentent le deuxième plus haut total quotidien depuis le début de la pandémie. 80% d’entre eux concernent des personnes qui ne sont pas pleinement vaccinées.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 657, en hausse de 25 par rapport à mardi. Il s’agit d’un sommet depuis le début de la pandémie. Il y a un mois, le nombre de cas actifs dans la province était de 160.

Parmi les nouveaux cas, 27 sont dans la zone 1 (Moncton), 24 dans la zone 3 (Fredericton), 15 dans la zone 4 (Madawaska-Victoria), neuf dans la zone 2 (Saint-Jean), quatre chacun dans les zones 5 (Restigouche) et 6 (Chaleur/Péninsule acadienne) et un dans la zone 7 (Miramichi).

Comme la veille, 40 personnes sont hospitalisées et 16 d’entre elles reposent aux soins intensifs. Selon le gouvernement, des 71 hospitalisations qui ont eu lieu entre le 1er août et le 28 septembre, 11 patients – soit 15,5% – étaient pleinement vaccinés, quatre – soit 5,6% étaient partiellement vaccinés et 56 – soit 78,9% n’étaient pas vaccinés.

En raison d’un manque d’espace, des patients de l’unité de soins intensifs de l’hôpital d’Edmundston ont dû être transférés à Fredericton.

«Le système hospitalier est sous pression», s’inquiète Dre Jennifer Russell. «Nous devrons réduire ces chiffres de façon significative avant de pouvoir relâcher les restrictions.»

Selon le premier ministre Higgs, l’état d’urgence sera levé lorsque 10 personnes ou moins seront hospitalisées en raison de la COVID-19, et qu’il sera rétabli si 25 personnes ou plus sont hospitalisées.