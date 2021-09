Les syndiqués des hôpitaux votent pour la grève

Les travailleurs hospitaliers de la section 1252 du Syndicat canadien de la fonction publique ont voté presque à l’unanimité pour une éventuelle grève. C’est le huitième groupe syndical sur dix prêt à débrayer.

La section 1252 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) représente environ 10 000 membres. Ceux-ci sont préposés aux soins ou au nettoyage par exemple, et occupent presque tous les postes des hôpitaux sauf ceux de médecins et d’infirmières.

Ces employés ont voté du 23 au 25 septembre à 94% pour une possible grève avec un taux de participation de plus de 75%, selon le SCFP. Seules les sections locales 1190 (manœuvres et métiers) et 5026 (Collège communautaire du Nouveau-Brunswick) du syndicat doivent encore se prononcer.

Les sections locales 1251 (services correctionnels, services en établissement et soins), 1253 (chauffeurs d’autobus scolaires, concierges, entretien et métiers), 2745 (personnel de soutien en éducation) et 1418 (travail social, réadaptation, thérapie et APCL) se sont déclarées favorables à un débrayage le 20 septembre.

Le 5 octobre

Le conseiller syndical aux communications, Simon Ouellette, a annoncé que les 22 000 membres du SCFP concernés par les pourparlers actuels avec le gouvernement se seront prononcés le 5 octobre. Il a précisé que la Loi les obligerait toutefois à attendre au moins sept jours avant de déclencher une grève.

«Nous avons obtenu des mandats forts pour aller chercher des changements équitables pour tenter de régler la crise, à la table de négociation, a-t-il déclaré quoi qu’il en soit. C’est une belle manière de renforcer nos services publics dont les citoyens dépendent.»

Le président du SCFP au Nouveau-Brunswick, Stephen Drost, a répété que ses membres souhaitaient éviter de paralyser l’État. Il a exhorté le premier ministre Blaine Higgs à reprendre le dialogue avec son unité de négociation centralisée.

Au début du mois de septembre, le SCFP a porté plainte à la Commission du travail, un tribunal quasi judiciaire chargé des relations entre employés et employeurs. Le syndicat souhaitait ainsi obliger le gouvernement à reprendre les discussions.

«On a rencontré le premier ministre il y a à peu près trois semaines. C’est à ce moment-là que les négociations ont été rompues, parce qu’il insistait pour discuter de concessions alors que nous voulions juste jaser de salaires équitables», a raconté M. Ouellette.

Le gouvernement de M. Higgs a par exemple proposé que des employés abandonnent une allocation de retraite.

La lettre de Higgs

«Il y avait une sacrée liste d’épicerie, s’est irrité M. Drost à propos des autres concessions. Le premier ministre en a mis un paquet. Il s’agissait de détails concernant chaque section locale en particulier. Je ne veux pas entrer dans ces détails. Mais en tout cas, ce n’est pas une manière de négocier.»

Le président du SCFP au Nouveau-Brunswick a néanmoins révélé avoir reçu une lettre de M. Higgs le 28 septembre.

«Il dit qu’il serait prêt à retourner à la table de négociation avec notre unité centralisée ou chaque section locale individuellement en fonction de tout un tas de conditions. Nous devons encore répondre à cette lettre», a soupiré M. Drost.

Les surplus budgétaires

Lassé par l’intransigeance de M. Higgs, il a attaqué l’argument selon lequel la province manquerait d’argent pour répondre aux revendications du SCFP, soit des augmentations salariales supérieures à celle du coût de la vie. Il s’est fondé sur un article de Richard Saillant.

L’économiste a estimé que le gouvernement du Nouveau-Brunswick pourrait avoir un surplus budgétaire de 250 millions $ cette année.

Il a par ailleurs rappelé que le premier ministre a lancé un programme généreux d’incitatifs financiers pour l’achat de véhicules électriques en juillet. Il a ajouté que M. Higgs allait investir 10 millions $ pour un nouvel institut numérique à l’Université du Nouveau-Brunswick.

«La province a dépensé des dizaines de milliers de dollars des contribuables, qui sont aussi des fonctionnaires, pour des publicités de propagande antisyndicale à la radio et dans les journaux, en français et en anglais, s’est par ailleurs indigné M. Ouellette. S’il y a de l’argent pour ça, il y en a pour les travailleurs de première ligne.»

L’épuisement

La présidente de la section locale 1252 du SCFP, Norma Robinson a raconté que ses membres travaillent tous les jours en sous-effectif, qu’ils sont parfois amenés à accomplir des tâches au-delà de leurs qualifications et qu’ils sont épuisés.

«De meilleurs salaires seraient un incitatif pour garder les gens dans le système au lieu de les voir partir dans une autre province», a-t-elle avancé.

M. Drost a ajouté que des membres du SCFP doivent se rendre tous les mois dans une banque alimentaire. M. Ouellette a aussi évoqué ceux qui doivent cumuler plusieurs emplois pour gagner leur vie.

«Il y a 30 ans, le secteur public proposait de bonnes jobs», a-t-il pourtant pointé.