Passeport vaccinal: «Un système national serait beaucoup plus simple!»

Si Fredericton songe à s’allier aux autres provinces de l’Atlantique pour implanter un passeport vaccinal commun, on ne cache pas préférer l’option d’un document pancanadien.

C’est aussi l’opinion de la communauté d’affaires qui est appelée à voyager un peu partout au pays ainsi que près des communautés frontalières où l’application des règlements fait parfois grincer des dents.

Nick Doucette est un jeune entrepreneur de la région de Campbellton. À l’arrivée du passeport vaccinal au Québec, il s’est fait refuser l’accès dans un restaurant en Gaspésie qui ne reconnaissait pas sa preuve vaccinale néo-brunswickoise.

«Ce fut une expérience très frustrante, pour ne pas dire humiliante», a-t-il confié à l’Acadie Nouvelle.

Pleinement vacciné, il était pourtant en règle avec la loi québécoise qui dicte que les personnes qui ne sont pas résidentes ou qui voyagent dans cette province ont accès aux lieux et activités visés par l’utilisation du passeport vaccinal si elles présentent une pièce d’identité et la preuve de vaccination officielle fournie par leur province.

«Au Québec, ils utilisent un code QR, alors c’est certain qu’on se fait regarder bizarrement quand on arrive avec notre feuille de papier ou une photo de celle-ci sur notre téléphone. Certains le font même plastifier et rapetisser afin de pouvoir le traîner dans leur portefeuille. Même si c’est un document officiel, je comprends que ça peut semer un doute dans la tête pour les commerçants, surtout ceux situés plus loin des frontières et moins habitués à voir débarquer des Néo-Brunswickois», explique-t-il.

Cette situation s’est produite il y a quelques semaines maintenant, au même moment que l’entrée en vigueur du passeport vaccinal au Québec. Depuis, M. Doucette n’est pas retourné vérifier si le commerce visité en question a révisé sa façon de faire. Cela dit, des histoires comme la sienne, il en a entendu plusieurs.

C’est notamment pour éviter que ce genre de situations se répète qu’il aimerait voir le Nouveau-Brunswick harmoniser sa preuve vaccinale avec la Belle province d’ici à ce qu’un système pancanadien voit le jour.

«Les gens franchissent les frontières entre le Nouveau-Brunswick et le Québec sur une base régulière, et dans les deux sens. Avoir un système avec les provinces atlantiques, ce n’est bon à rien. Ç’aurait plus de sens d’avoir un seul et même système. Les provinces devraient travailler ensemble là-dessus parce qu’en fin de compte, elles exigent les mêmes critères ou presque», dit-il.

Président de la Chambre de commerce de Campbellton et restaurateur, Luc Couturier abonde dans le même sens.

«Un système national serait beaucoup plus simple, surtout pour les zones frontalières comme nous», estime-t-il.

Dans son commerce, il reçoit fréquemment des clients en provenance du Québec. Ceux-ci n’ont, pour la grande majorité, pas de preuve vaccinale en papier, mais plutôt le fameux code QR.

Au Québec, les entreprises peuvent télécharger gratuitement sur leur tablette ou téléphone intelligent une application (VaxiCode Verif) qui lit ces codes QR. L’application a été développée spécifiquement à la demande du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec.

Cette application est disponible également pour les commerces du Nouveau-Brunswick. M. Couturier n’a pas encore téléchargé cette application, mais se promet de la tester puisqu’une bonne partie de sa clientèle vient de la région d’Avignon.

En attendant, pour pénétrer dans son commerce, M. Couturier leur demande à voir leur code ainsi qu’une pièce d’identité.

«C’est leur document officiel, on ne peut pas les refuser, comme en principe ils ne peuvent pas nous refuser non plus quand on leur montre le nôtre», souligne-t-il.

Dans son restaurant, depuis l’exigence de la preuve vaccinale, celui-ci affirme que les choses vont bien, mis à part quelques incidents isolés de clients mécontents de devoir montrer patte blanche.

Cela dit, dès l’arrivée de cette exigence, l’impact n’a pas tardé à se faire ressentir. Le restaurateur estime avoir vu sa clientèle fondre de 20%. Ce qu’il craint, c’est l’établissement d’un passeport «Atlantique» accompagné d’un durcissement de ton aux zones frontalières avec le Québec.

«On n’a pas le luxe de perdre davantage de clients. C’est suffisamment précaire comme ça», dit-il.

Higgs en attente

En point de presse mercredi, le premier ministre, Blaine Higgs, a confirmé être en discussion avec ses homologues de l’Atlantique au sujet de l’implantation prochaine d’un passeport vaccinal commun en attendant l’arrivée d’un passeport national.

«Chacune des provinces de l’Atlantique travaille sur l’implantation d’un système d’enregistrement des vaccins. Le Québec a déjà son système en place (code QR). Est-ce qu’on pourrait s’harmoniser avec eux? Oui, mais je crois qu’on devrait aller plus loin, qu’on devrait implanter un système national, reconnaissable d’une province à l’autre», a souligné le premier ministre.

Ce dernier ramènera ce sujet sur la table au cours des prochains jours alors qu’il doit s’entretenir avec des représentants fédéraux.