Requin mort repêché dans les eaux du golfe Saint-Laurent

Un requin renard a été découvert mort la semaine dernière dans les eaux du golfe Saint-Laurent, près de Cap-Lumière sur la côte est du Nouveau-Brunswick. L’animal a été retrouvé accidentellement coincé dans de l’équipement de pêche.

Grâce au personnel de MARS (Maritine Animal Reponse Society), avec l’aide de pêcheurs locaux de la région de Richibucto et des employés du ministère des Pêches et des Océans, l’énorme poisson en question pesant 800 lb et d’une longueur de 4,5 mètres a pu être récupéré.

Le ministère des Pêches et Océans a confirmé par courriel qu’il s’agissait bel et bien d’un requin renard ou renard marin (Thresher shark en anglais). Les agents du ministère des Pêches et des Océans Canada ont aidé la MARS la semaine dernière. Basé à Halifax, MARS est un regroupement à but non lucratif qui se consacre à la conservation des animaux marins par le biais de la recherche et de l’engagement.

Selon l’information fournie par le ministère des Pêches et des Océans, le renard marin est un visiteur estival de la région du Canada atlantique. Il nage souvent à la surface dans les eaux cotières, mais il peut vivre jusqu’à 350 mètres de profondeur. Il a la caractéristique d’être constitué d’une longue nageoire caudale pouvant souvent atteindre 50% de sa longueur totale, qu’il utilise comme un fouet pour assommer ou tuer ses proies.

Ainsi constitué, il est considéré comme un puissant nageur et peut même sauter hors de l’eau. On le trouve principalement dans le cadre de la pêche sportive. Il ne présente qu’une faible menace pour l’être humain. Il n’est pas considéré comme nuisible, mais il peut l’être pour les pêcheurs de maquereau.

Dans les eaux canadiennes, la taille de ce type de requin varie de 3,3 à 5,5 mètres de longueur (10,8 à 18 pieds).

La carcasse de l’animal devrait permettre d’obtenir de précieux échantillons biologiques. Selon MARS, le requin mort a été transporté à Truro en Nouvelle-Écosse.