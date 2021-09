Une Grande grouille aux saveurs internationales au Jardin botanique

La Grande grouille d’automne aura des saveurs internationales en fin de semaine au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick.

Sous le thème Voyage autour du monde, l’événement se déroulera de jeudi à dimanche, à Saint-Jacques.

Outre les décors, l’animation et les citrouilles décorées et illuminées qui font sa réputation, la Grande grouille soulignera cette année les 72 pays et communautés culturelles du Nord-Ouest.

«Il y aura des drapeaux représentant ces différents pays et des familles d’immigrants qui seront sur place avec des décors préparés pour l’occasion», a expliqué la directrice générale du Jardin botanique du Nouveau-Brunswick, Josée Landry.

COVID-19 et mesures sanitaires obligent, un nombre limité de visiteurs pourront être accueilli sur le site. Le nombre de citrouilles sera également réduit à 500 – contrairement à 3500 certaines années.

Les artistes du cirque, qui avaient l’habitude de divertir le public et d’animer les sentiers, ne seront pas non plus présents à l’événement automnal cette année.

Les organisateurs de la Grande grouille ont toutefois prévu une animation musicale continuelle avec la participation d’une quinzaine d’artistes.

Le coup d’envoi de ce volet musical sera donné jeudi soir avec la présence de Billy Young et du duo formé de Jason et Jessie Guerrette.

Le public est invité à se procurer des billets sur le site web du Jardin.

Une preuve vaccinale sera demandée aux visiteurs avant l’entrée sur le site. Le port du masque ne sera toutefois pas obligatoire à l’extérieur.

Les organisateurs s’attendent à recevoir environ 3000 visiteurs, soit environ le même nombre que l’an dernier.