COVID-19: 99 nouveaux cas et deux autres décès

Le Nouveau-Brunswick a enregistré jeudi 99 nouveaux cas de COVID-19. Le virus a aussi fait deux nouvelles victimes.

Jeudi, la province atteignait encore un record d’infections quotidiennes depuis le début de la pandémie avec ces 99 nouvelles infections quotidiennes.

Avec 36 cas, la région de Moncton cumule le plus grand nombre de nouvelles infections. La région de Saint-Jean compte pour sa part deux nouveaux cas alors qu’on en dénombre 24 dans la région de Fredericton et 29 dans la région d’Edmundston. Trois nouvelles infections ont aussi été décelées dans la région de Campbellton, deux dans la région de Bathurst et trois dans la région de Miramichi.

Plusieurs infections ont été signalées dans les écoles des régions de Moncton, Saint-Jean, Fredericton et d’Edmundston.

Depuis le 7 septembre, des cas de COVID-19 ont été confirmés dans 59 écoles et 28 garderies du Nouveau-Brunswick.

Quelque 73% des nouveaux cas signalés jeudi ont été signalés chez des personnes qui ne sont pas pleinement vaccinées.

La province a également annoncé que 80% des Néo-Brunswickois admissibles à la vaccination sont désormais pleinement immunisés contre la COVID-19. 88,9% des citoyens éligibles ont reçu une première dose.

Jeudi, 64 rétablissements ont aussi été signalés, portant le nombre de cas actifs dans la province à 690.

Quarante personnes sont hospitalisées en raison du virus, dont 16 à l’unité des soins intensifs.

Deux nouveaux décès

D’après la Santé publique, les deux personnes décédées, l’une âgée de 40 à 49 ans et l’autre de 60 à 69 ans, résidaient dans les régions de Fredericton et d’Edmundston.

Cela porte à 59 le nombre de décès causés par la COVID-19 dans la province.