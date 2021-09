Des panneaux trilingues à l’école de Néguac

Parfois, ce sont les petits gestes qui font la différence. Dans le but de promouvoir la diversité culturelle et linguistique, le Centre scolaire communautaire La Fontaine, à Néguac, souhaite maintenant accueillir ses élèves dans les trois langues communes de la région, le français, l’anglais et le mi’kmaq.

Des affiches trilingues ont récemment été installées à quelques endroits dans l’école qui compte environ 400 élèves de la maternelle à la 12e année, dont près d’une trentaine d’origine mi’kmaq de la Première nation d’Esgenoopetitj, située près de Néguac.

«Nous apprenons et nous vivons en français, mais que ce soit pour souhaiter la bienvenue ou dire au revoir aux gens qui visitent notre établissement scolaire, nous désirons souligner le fait que nous embrassons la diversité culturelle et linguistique», explique-t-on sur la page Facebook de l’établissement.

L’initiative est née après que Jessica Duguay, une enseignante responsable des projets reliés aux Premières Nations dans l’école, ait vu quelque chose de semblable dans un autre établissement.

«On mise beaucoup sur l’inclusion et la diversité. Chez nous, il y a des francophones, mais aussi des gens de la communauté autochtone et des anglophones. Le but est simplement d’être accueillant envers nos élèves, nos parents et notre communauté pour faire le lien entre le tout», explique Herménégilde Patrice, directeur du CSC La Fontaine.

Selon Jessica Duguay, une Acadienne, l’ouverture est de plus en plus grande pour ce type d’initiative à l’école et dans la communauté.

«D’année en année, ça va de mieux en mieux, car on en parle à nos élèves alors qu’ils sont jeunes. L’ouverture est de plus en plus grande, ce qui nous permet de faire des projets en lien avec la communauté. Mon travail consiste à créer des liens avec eux. Je ne suis pas Mi’kmaq, mais ils m’apprennent beaucoup sur leur culture et je développe des projets dans chaque niveau scolaire.»