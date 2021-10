La Journée de la réconciliation et de la vérité soulignée à Dalhousie

À l’invitation du conseil municipal de Dalhousie, les citoyens de l’endroit étaient invités à se joindre à ceux de la communauté voisine d’Ugpi’ganjig (Eel River Bar) afin de souligner la première Journée de la vérité et de la réconciliation.

«Je suis vraiment contente de voir que plusieurs commerces et institutions de la région ont décidé de fermer leurs portes aujourd’hui en guise d’appui envers la cause. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que nous avons autant d’alliés dans notre région. Ça fait aussi du bien d’entendre nos jeunes enfants rire dans le parc tout juste à côté et de savoir qu’ils n’auront pas à vivre ce que les générations avant nous ont subi plus», a souligné la chef du conseil de bande d’Eel River Bar, Sacha Labillois, faisant référence aux pensionnats.

Présent sur place, le député provincial de Campbellton-Dalhousie, Guy Arseneault, avait lui aussi un message pour la foule.

«Nous avons un beau et grand pays, mais il a aussi des épisodes plus sombres quand on fouille dans son passé, et celui du traitement réservé aux jeunes autochtones dans les pensionnats est l’un d’entre eux. Le processus de guérison ne peut commencer que lorsqu’on reconnaît ces erreurs. Il est temps, aujourd’hui, d’entamer la guérison», a indiqué le député.