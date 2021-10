Mort de Rodney Levi: «les policiers devraient apprendre à désamorcer les crises»

L’enquête du coroner sur la mort du Mi’kmaq Rodney Levi a visionné jeudi une vidéo de sa rencontre fatale avec des policiers de la GRC, l’année dernière, dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Daniel Bell, de Renous, a témoigné jeudi que le 12 juin 2020, il était à la résidence de Sunny Corner, où la fusillade a eu lieu. À un moment donné, on lui a dit que quelqu’un avait des couteaux et que la police avait été appelée.

M. Bell a déclaré qu’il était dans la cuisine lorsque sont arrivés deux policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Il n’a pas pu saisir ce qui se disait au-delà de la fenêtre fermée, mais il a entendu soudain un policier crier: « Lâche les couteaux ».

Lorsqu’il a vu un policier dégainer un pistolet électrique, M. Bell a sorti son téléphone pour filmer l’intervention. Sur cette vidéo, on voit M. Levi, secoué par la décharge, laisser tomber les couteaux. Mais il les ramasse ensuite et alors qu’il se tient debout, il reçoit deux balles, avant de s’écrouler au sol. On entend distinctement sur la vidéo le son de coups de feu.

Avant le visionnement de cette vidéo de 37 secondes, de nombreux membres de la famille de M. Levi avaient préféré quitter la salle d’audience. Ceux qui sont restés ont été soufflés par le contenu de la vidéo; certains se sont précipités hors de la salle en pleurant.

« Il avait besoin d’aide »

Plus tôt jeudi, un intervenant en toxicomanie et vieil ami de la victime a témoigné que M. Levi n’avait pas obtenu l’aide en santé mentale dont il aurait eu besoin.

Steven Ward a déclaré qu’il avait parlé avec M. Levi à plusieurs reprises le jour de sa mort. M. Ward a déclaré que son ami semblait optimiste quant à ses projets de déménager dans l’Ouest canadien pour travailler et pour échapper à la drogue. Une autopsie a confirmé la présence d’amphétamine et de méthamphétamine dans l’organisme de l’homme de 48 ans, de la première nation Metepenagiag.

L’intervenant en toxicomanie a déclaré aux cinq jurés de l’enquête du coroner qu’il était lui-même un ex-toxicomane, et qu’il y avait un besoin pressant de services communautaires pour aider les personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Il a soutenu que M. Levi avait besoin d’aide, mais n’avait pas pu l’obtenir.

La mort de M. Levi a fait l’objet d’une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) du Québec, qui a soumis son rapport aux procureurs du Nouveau-Brunswick en décembre dernier. Selon le BEI, les policiers ont cru que M. Levi les menaçait – il brandissait deux couteaux – et ils lui ont tiré dessus pour se protéger et protéger les autres personnes présentes. M. Levi a reçu deux balles dans la poitrine.

M. Ward croit que sa mort aurait pu être évitée. « Je pense que ces policiers devraient apprendre à désamorcer les crises », a-t-il dit.

Journée de réconciliation

Le coroner John Evans avait commencé la journée d’audiences, jeudi matin, en reconnaissant qu’il s’agissait de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation au pays.

Tous ceux qui assistaient à l’audience, dans la salle de conférence d’un hôtel de Miramichi, se sont levés et ont penché la tête, pendant que l’aîné autochtone Kenneth Francis récitait une prière.

La famille de M. Levi avait demandé que les audiences se poursuivent tout de même jeudi, mais qu’elles soient suspendues vendredi, le 1er octobre étant reconnu par les Mi’kmaqs comme le « jour anniversaire du Traité ».

Une enquête du coroner n’attribue pas de blâme, mais elle émet des recommandations visant à prévenir un décès dans des circonstances similaires.