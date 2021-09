Pénurie d’enseignants suppléants: cri du coeur du DSFS

Le District scolaire francophone Sud (DSFS) lance un cri du cœur et un appel à la communauté, alors qu’il fait face à une importante pénurie de personnel suppléant en enseignement.

Dans un communiqué de presse émis jeudi matin, la directrice générale du DSFS, Monique Boudreau, souligne que la pénurie de main-d’œuvre «affecte particulièrement notre district scolaire, aux prises avec un manque de personnel suppléant en enseignement dans plusieurs régions, notamment dans celles affectées par les éclosions de COVID-19».

«Nos efforts de recrutement se poursuivent, mais plus que jamais, nous faisons appel à ceux et celles qui ont les compétences nécessaires et qui pourraient prêter main forte à notre personnel enseignant dans l’une de nos 37 écoles.»

Mme Boudreau invite les personnes retraitées, celles qui souhaitent explorer une carrière dans le milieu scolaire, ou encore les étudiantes et étudiants universitaires, qu’ils soient en sciences de l’éducation ou dans un autre domaine, à manifester leur intérêt.

Elle étend également cette invitation à l’ensemble de la communauté scolaire, les parents, les partenaires et les membres de la communauté, pour qu’ils épaulent le DSFS dans ses efforts de recrutement de personnel de qualité. –