Preuve vaccinale: le gouvernement devrait-il aider davantage les entreprises?

Bien que la plupart des commerces appuient la mise en place du passeport vaccinal, les dépenses encourues par les commerces qui doivent se munir d’au moins un employé de plus devraient être couvertes par le gouvernement, selon des associations d’affaires.

Des intervenants du milieu de la restauration et des affaires estiment que les entrepreneurs font les frais des mesures de santé publique telles que le passeport vaccinal, et que le gouvernement devrait leur venir en aide.

Luc Erjavec, vice-président du Canada atlantique pour Restaurants Canada, affirme que l’entrée en vigueur du passeport vaccinal il y a une semaine et demie a causé quelques maux de tête aux propriétaires.

Il dit que le passeport vaccinal est une «bien meilleure alternative» que la fermeture des restaurants, mais que cette nouvelle mesure représente une dépense additionnelle pour les restaurants, qui doivent souvent payer un quart de travail supplémentaire à un employé pour vérifier l’état d’immunisation des clients à l’entrée.

«Il y a un coût aux opérateurs. On a besoin de plus de personnel pour gérer ça, on a eu une baisse des ventes, et quand le gouvernement rendra cela électronique, il y aura un coût pour l’équipement requis pour valider ce passeport.»

Il affirme que certains restaurants n’ont pas pu engager de nouveaux employés et qu’ils se sont tournés vers des firmes de sécurité privées.

«Je pense que le gouvernement doit penser à fournir une certaine aide aux restaurants, parce que c’est nous qui faisons leur travail pour eux, soit d’inciter les gens à se faire vacciner.»

Louis-Philippe Gauthier, directeur des affaires provinciales pour le Nouveau-Brunswick de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, affirme que son organisme a déjà demandé au gouvernement d’accorder du soutien financier additionnel aux petites entreprises en lien avec le passeport vaccinal, mais sans succès.

«De notre avis, si une entreprise est en train d’agir sous les ordres du gouvernement, le gouvernement devrait être responsable de défrayer les coûts pour ça.»

M. Gauthier estime par contre que la mise en place du passeport vaccinal s’est plutôt bien déroulée jusqu’à maintenant.

Dans une rencontre avec le gouvernement vendredi, il a appris que le gouvernement a misé sur une «approche éducative» avec les quelques entreprises qui ne respectaient pas la consigne de demander la preuve vaccinale, au moins pendant la première semaine.

«Les amendes sont plus élevées et peuvent devenir très salées pour les entreprises, alors de ce côté on est très heureux de voir que le gouvernement prend une approche éducative en premier.»

Baisse de revenus

Chad Steeves, propriétaire du restaurant Tide & Boar à Moncton, accueille bien le passeport vaccinal et les autres nouvelles mesures de santé publique.

Pourtant, l’arrivée de la preuve vaccinale a représenté tout un défi: certains de ses employés ont remis leur démission parce qu’ils ne voulaient pas avoir à demander la preuve vaccinale, et comme bien d’autres restaurants dans la province, il ne trouve pratiquement personne pour les remplacer.

De plus, chaque nouvelle mesure de santé publique apporte une baisse de l’achalandage alors que les gens s’habituent aux nouvelles normes.

«Je comprends, je ne veux pas que le virus se répande. Il faut prendre des mesures, je ne veux pas que quiconque en meure. Mais c’est difficile», dit le restaurateur.

Résistance

Certaines personnes s’en prennent aussi aux restaurants pour exprimer leur mécontentement face aux mesures de santé publique. Vendredi dernier, une trentaine de manifestants contre l’état d’urgence ont occupé le trottoir devant la brasserie du Tide & Boar.

«Ils voulaient une table dans le restaurant, on leur a demandé de porter un masque et de nous montrer leur passeport vaccinal, et ils nous ont dit non. On ne les a pas laissés entrer.»

Il affirme que les manifestants sont demeurés non violents, mais qu’ils ont dérangé ses clients et ses employés et qu’ils ont placé des autocollants affichant des messages contre le port du masque et la vaccination sur les murs de son établissement.

«C’était désagréable. Ça a été des années difficiles pour l’industrie de la restauration, et on se sentait comme si on nous donnait des coups de pied alors qu’on était déjà au sol.»