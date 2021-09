Shediac, Scoudouc et Grand-Barachois: trois feux en l’espace de quelques heures

La GRC du district de Shediac confirme le signalement de trois feux en l’espace de quelques heures au cours de la nuit de mercredi à jeudi dans ce secteur du Sud-Est. Personne n’a été blessé.

«On a eu trois feux de rapportés au détachement de Shediac, entre minuit 30 et 5h30 ce matin», a confirmé le sergent de la GRC, Dan Poirier.

Dans le premier cas, à minuit 30, c’est un édifice commercial situé sur la rue Main, un détaillant de produits électroniques, dans le centre-ville de Shediac, qui a reçu la visite des pompiers.

«Je crois que l’édifice était en rénovation ou en construction. Il n’était pas en opération», a indiqué le sergent.

À ce stade-ci, le policier croit que ce feu ne serait pas d’origine criminelle. Toutefois, comme il a précisé, l’enquête est toujours en cours.

Dans les deux autres cas, les feux ont eu lieu dans la communauté rurale de Beaubassin-Est.

Vers 4h, un incendie s’est déclaré dans une résidence de Scoudouc. Puis une maison abandonnée a été la proie des flammes à Grand-Barachois, tout près de l’édifice municipal de Beaubassin-Est.

«On ne peut pas déterminer un lien entre les trois en ce moment, mais c’est sûr qu’on garde ça en tête durant notre enquête, a fait savoir le sergent Poirier. C’est possible que l’un des feux ne soit pas d’origine criminelle. Dans le cas des deux autres, ça fait encore partie de notre enquête.»

La maire de Beaubassin-Est, Louise Landry, a fait savoir que c’était la quatrième maison qui brûlait au cours des quatre dernières semaines, soit en moyenne une maison par semaine dernièrement. Elle demande à la population «d’être aux aguets, de garder les lumières allumées penant la nuit à l’extérieur.»

Elle demande aux propriétaires de bâtiments abandonnés, «que ce soit une maison, une grange, un garage ou n’importe quoi, de rester aux aguets et d’être vigilants. S’ils voient des activités suspectes, de communiquer avec la GRC ou Échec au crime ou le 911.»

«Ce qu’on peut dire à ce stade-ci, c’est que les policiers collaborent avec les municipalités afin de répondre à leurs besoins par rapport aux inquiétudes des feux. C’est possible que les gens aient remarqué une présence policière plus accrue dans la région depuis qu’on fait nos enquêtes et ça fait partie de notre travail. On demande aux gens de partager toute information pertinente avec nous. N’importe quelle information pourrait être la pièce clé qui nous manque», a ajouté pour sa part le sergent Dan Poirier.