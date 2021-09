Son beau-père et son grand-père aux soins intensifs: «S’il vous plaît, soyez vigilants et faites-vous tester!»

Il y a de ces témoignages poignants qui réussissent à percer là où la Santé publique ne parvient pas toujours à trouver une oreille attentive.

C’est le cas de celui d’Émilie Thériault.

La jeune femme de Kedgwick avait un message à livrer aux communautés du Restigouche-Ouest, épicentre de l’importante éclosion de COVID-19 dans la zone sanitaire 4: «S’il vous plaît, soyez vigilants et faites-vous tester!»

Elle en a gros sur le cœur. Le virus de la COVID-19 s’est infiltré en douce dans son entourage familial au cours des deux dernières semaines avant de se propager à la vitesse grand V. D’abord sa mère et le conjoint de celle-ci. Puis en l’espace de quelques jours, son oncle, sa sœur, son jeune neveu, puis finalement son grand-père. Le virus frappe, et il frappe plutôt fort chez certains.

«Ma mère a fait un peu de fièvre, mais sans plus. Mais pour son conjoint, ce fut plus sérieux. Maux tête, fatigue, perte d’appétit, forte fièvre, essoufflement. Pendant quelques jours, il croyait que ça allait passer, mais ça empirait toujours, si bien qu’il s’est rendu à l’hôpital. Finalement, il est sur l’oxygène aux soins intensifs d’Edmundston depuis la fin de semaine», raconte la jeune femme.

À 38 ans, sportif, son beau-père était pourtant en parfaite santé avant d’avoir contracté le virus. Aux dernières nouvelles jeudi matin, après cinq jours branchés à un masque à oxygène et un soluté, il prenait du mieux.

«Quand tu vois ça, aussi jeune, ça fait peur», témoigne Émilie.

Mais le pire restait à venir. Ce fut le tour de son grand-père, un septuagénaire. Là aussi, les choses se sont rapidement détériorées.

«L’ambulance est allée chez lui à deux reprises pour l’aider avec sa respiration, lui donner de l’oxygène. La troisième fois, mardi, il était inconscient quand les ambulanciers sont arrivés et cette fois, il a été transporté d’urgence. Il est dans le coma à Campbellton depuis, intubé», relate Émilie.

Aux dernières nouvelles, son état était encore critique. S’il ne s’améliore pas, la famille pourrait devoir prendre une décision lourde de conséquences, comme consentir à le débrancher de son ventilateur. La situation est pénible pour la famille, surtout qu’elle ne peut se rendre à son chevet. Jeudi, Émilie a pris congé de son emploi d’assistante en éducation au District scolaire francophone Nord-Ouest, question de donner un coup de main à sa mère encore affaiblie par la COVID-19, mais surtout en guise de support moral.

«Avec son chum aux soins intensifs d’Edmundston et son père à celui de Campbellton, c’est particulièrement difficile pour elle», admet Émilie.

Son message, pour ne pas dire son avertissement, elle l’a d’abord balancé sur les médias sociaux dans l’espoir qu’il soit entendu. Elle l’a partagé dans le plus grand respect, sans chercher de coupable, sans rabaisser ou insulter qui que ce soit, sans jugement ni sermon sur la vaccination.

Ce qu’elle souhaite, c’est avant tout de jeter un éclairage sur les ravages réels que peut causer le virus dans une famille «ordinaire», de mettre des visages et des noms sur les statistiques qui sont diffusées quotidiennement par la Santé publique. Mais plus encore, c’est d’amener la population de sa région à considérer la pandémie avec sérieux, à réfléchir sur leurs actions.

«Il faut que les gens surveillent les symptômes de la COVID-19, et s’ils en ont, qu’ils aillent se faire tester afin que la propagation du virus cesse ici à Kedgwick/Saint-Quentin. Ça ne coûte rien de se faire tester, et si c’est une simple grippe, alors tant mieux. Mais on se doit de faire attention, de ne pas prendre cela à la légère, de ne pas sortir inutilement si on a des symptômes, car il y a des gens qui souffrent pour vrai», souligne-t-elle.

Dans sa propre famille, elle l’avoue, peu se sont fait vacciner. Encore là, aucun jugement de la part d’Émilie. De son côté, la pandémie, elle y croit depuis un bon moment, au point de se faire vacciner.

«Je sais qu’ici, beaucoup de gens ici ne croient pas dans la COVID-19 ou dans le vaccin, et c’est leur choix. Je respecte ça et je ne veux pas faire la morale à personne. Seulement, moi, aujourd’hui, j’ai mon beau-père aux soins intensifs et mon grand-père entre la vie et la mort. Ça ne me tente pas d’avoir des décès ou des gens gravement malades dans ma famille ou dans mon entourage à cause de ce virus. Il faut penser à soi, mais il faut aussi penser aux autres», dit-elle.