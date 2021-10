Elle a vécu la pandémie dans un autobus non chauffé

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Lidia Branch, une femme de ménage de la région de Moncton, ne l’a pas eu facile durant la pandémie de COVID-19. Après une longue année plutôt difficile, elle peut aujourd’hui, enfin, voir la lumière au bout du tunnel.

Lidia Branch vient de vivre son deuxième été dans son autobus sans électricité, sans eau courante, ni les commodités modernes. Sur son terrain de 69 acres dans le calme d’Irishtown, c’est à l’intérieur de son abri de fortune qu’elle a vécu. Artiste dans l’âme, lorsqu’elle a acheté son autobus, elle voulait en faire un studio où s’épanouir.

Dans son cas, les défis ont débuté le 14 février 2020, jour de la Saint-Valentin. Après 23 ans de mariage, elle a vécu une séparation. Elle a déménagé en appartement alors qu’elle commençait juste à se remettre sur pied.

«Lorsque j’ai quitté Brian, j’avais assez de clients pour être indépendante financièrement. J’ai même acheté un véhicule. Tout allait bien pour trois semaines et la COVID-19 a frappé. J’ai perdu mes clients et je ne pouvais plus payer mon appartement. J’ai été capable de rester en appartement jusqu’en mai 2020. Le coût des logements est très élevé à Moncton. Il fallait bien que je vive quelque part. Je suis déménagée ici.»

Même en mai, ce n’est pas toujours chaud au Nouveau-Brunswick.

«C’était froid ici jusqu’à la mi-juin, et je n’avais pas de chauffage, pas d’électricité.»

Durant les temps plus froids, elle se levait à six heures du matin pour aller chercher son café au Tim et se réchauffer dans son véhicule. Elle passait aussi beaucoup de temps dans l’édifice de son seul client restant. Elle partait de chez elle le plus tôt possible pour y revenir le plus tard possible.

À l’intérieur du bus, elle prend ses repas assise sur son divan et mange sur une petite table d’environ 12 pouces par 18. Pour la nourriture, des amis l’ont aidée, mais elle a mangé beaucoup de conserves. En ce qui a trait à ses besoins plus personnels, elle utilise une toilette à compostage. Quant à la douche, elle a un sac solaire chauffant qui lui permet de se laver à l’extérieur.

«Je peux aussi aller prendre ma douche chez des amis. Ça me force à faire la vie de hippie», lance-t-elle avec humour.

À partir de mai 2020, elle est demeurée dans son studio le plus tard possible après la fin de l’été.

«Durant l’hiver, j’ai vécu chez des amis, j’ai dormi ici et là, mais je n’avais pas vraiment de chez-moi. C’était difficile», dit-elle en pleurant.

Elle a gardé l’appartement d’une amie durant plusieurs semaines vers la fin de l’hiver. Cette amie a ensuite quitté son appartement pour aller vivre avec son copain.

«Alors je suis revenue vivre ici le 17 avril cette année. C’était toujours froid.»

«Cet hiver, c’était quand même mieux que lors du premier hiver ici, car cette fois-ci le plancher était isolé. Ça m’a gardé plus au chaud. En raison de la COVID-19, il manquait de bois de construction partout.»

Elle a repris le boulot graduellement et travaille maintenant à temps plein. Même si la situation a été difficile, que satisfaire ses besoins essentiels a été un grand défi, elle se dit aujourd’hui en paix avec elle-même.

«Ç’a aussi été un gros cadeau de venir vivre ici. Vivre avec peu a été bon pour moi. J’ai pu me retrouver là-dedans. C’est très tranquille, et ça m’a donné l’occasion de respirer et de me retrouver. Chaque soir, je peux admirer la lune et les étoiles. Je me suis sentie en sécurité dans ma petite bulle, durant la pandémie. J’ai appris à bricoler, à me nourrir à partir de mon jardin, mais aussi à partir de la nature, car il y a des pommiers et des petits fruits dans mon champ. J’ai appris à être plus reconnaissante envers la terre. C’est plus facile d’être spirituelle lorsque tu vis dans la nature.»

Le pire semble maintenant derrière elle.

«Je me suis retrouvée dans cette expérience, je me suis même trouvé un nouveau chum. Il trouve que mon style de vie est cute», dit-elle en riant.

Son copain vient de l’Île-du-Prince-Édouard.

«Ça c’est autre chose. En raison de la COVID-19, on ne pouvait pas se voir. On voulait être ensemble, mais le pont était fermé. La bonne chose à ce sujet, c’est qu’on a eu beaucoup de temps pour se parler au téléphone.»

À la suite de cette période difficile, elle s’est remise sur pieds. Lidia prévoit même retourner vivre en appartement cet hiver. «Mon appartement sera prêt le 1er novembre.»

Elle rêve même de se construire une petite maison munie de panneaux solaires sur son terrain. Elle déplore à ce sujet que les gens se trouvant dans sa situation aient eu de la difficulté à obtenir une hypothèque avec les institutions financières durant la pandémie.

«Par deux fois, elles ont décliné mes demandes, même si je ne possédais aucune maison.»

Maintenant qu’elle travaille, elle croit pouvoir emprunter à la banque pour réaliser son rêve.

«En vivant actuellement avec deux panneaux solaires, ça me donne une certaine idée de ce qui m’attend.» Son copain lui a installé deux petits panneaux solaires lui permettant de charger son téléphone et son ordinateur.

«Je pensais passer à travers toute seule, mais sans les autres, je n’aurais pas réussi. Quand des amis m’appelaient pour m’offrir un repas ou pour aller prendre une douche ou m’offrir une chandelle, c’est le plus beau cadeau qu’ils pouvaient me faire», dit-elle avec reconnaissance.