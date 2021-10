Une clinique de dépistage de COVID-19 dans le stationnement d’une garderie

La docteure Isabelle-Anne Girouard et un peloton d’infirmières se sont portés volontaires pour organiser une clinique de dépistage dans le stationnement d’une garderie à Dieppe, jusqu’à dimanche, dans le but d’aider la clinique du Colisée de Moncton à se maintenir à flot.

L’idée lui est venue lorsque sa jeune fille, qui fréquente une garderie à Dieppe, avait le nez qui coulait. Après un test de dépistage, elle a appris que sa fille avait bel et bien attrapé la COVID-19, alors que personne d’autre à la garderie n’avait eu un résultat de test positif et que personne n’était malade chez elle.

Il fallait donc réaliser des tests de dépistage chez tous les enfants de la garderie, alors que la clinique de dépistage du Colisée était déjà en surcharge.

L’urgentologue au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont a donc monté une clinique informelle pour les enfants de la garderie Le Platinum, sur la rue Amirault, à Dieppe.

«On a pu trouver les autres cas positifs rapidement, on a isolé les gens rapidement. C’est comme ça qu’on a parti l’initiative, et à la lumière du succès, les parents étaient comme “wow, ça c’était vraiment efficace”.»

Étant donné la fermeture de la garderie en raison de cette éclosion, la propriétaire a libéré son stationnement pour que la Dre Girouard organise cette clinique jusqu’à dimanche. Elle accueille plus d’une centaine de personnes chaque matin de 7h à 9h. Plusieurs infirmières se sont immédiatement portées volontaires à son initiative.

La clinique a permis de tester environ 150 personnes vendredi matin.

Le CHU Dr-Georges-L.-Dumont a fourni les écouvillons et l’équipement de protection nécessaire, et le laboratoire provincial a accepté de traiter une centaine de tests de plus par jour.

La médecin précise qu’il s’agit de tests de dépistages RCP (réaction en chaîne de la polymérase) normaux, et non pas des tests rapides, et qu’il faut parfois attendre jusqu’à 72h pour avoir un résultat.

Sa clinique s’adresse seulement aux gens qui présentent des symptômes.

«On essaie de trouver des cas chez des gens qui sont symptomatiques, et en effet, on en a trouvé à date. On espère pouvoir continuer à les trouver rapidement.»

La charge de travail normale de ces professionnelles de la santé n’a pas diminué pour autant.

«On est tous des gens qui ont soit travaillé la nuit et qui viennent ici après ou bien qui s’en vont travailler par la suite, ou ils sont sur une journée de congé. C’est vraiment un coup de cœur qu’on a donné à la communauté même si on est surchargées.»

Deux fois plutôt qu’une

L’Acadie Nouvelle a déjà raconté l’histoire de Dre Isabelle-Anne Girouard en décembre 2020, alors que ses deux filles et son conjoint avaient contracté la COVID-19.

Sa fille la plus jeune, qui fréquente la garderie, en est donc à sa deuxième infection au virus.

«Je pense qu’elle est parmi les premières au Nouveau-Brunswick qui ont la COVID-19 deux fois. Alors on a pensé à aller acheter un billet de loterie, parce que les chances que ça arrive comme Néo-Brunswickois actuellement sont très faibles.»

Ses symptômes ont été plus intenses cette fois-ci: grosse toux, fièvre et vomissements. Même si elle n’est pas en âge d’être vaccinée, les jeunes sont généralement moins à risque de complications sérieuses, et sa fille se porte maintenant beaucoup mieux. Elle joue avec sa sœur à nouveau.

«L’an dernier, on avait beaucoup moins de vécu et de connaissances, alors c’était beaucoup plus stressant. Maintenant, ça fait plus d’un an qu’on baigne dans l’histoire de la COVID-19. C’est une maladie dangereuse, contagieuse, mais qu’on connaît mieux. C’est sûr qu’on l’a vécu différemment la deuxième fois; au lieu d’être stressés, on devient motivés à aider les autres autour de nous.»