Une maison historique transformée à Rogersville

Une maison centenaire appartenant à l’époque à Wilfred et Geraldine Melanson, située au 20, rue des Ormes à Rogersville, a subi toute une cure de rajeunissement. Après 16 mois de travaux majeurs, les rénovations sont pratiquement terminées.

Cette maison historique date de 1912. Selon le nouveau propriétaire des lieux, Claude Vautour, elle se trouve au cœur même du village de Rogersville.

M. Vautour en a fait l’acquisition le 22 avril 2020, soit exactement au cours de la Journée de la terre. Ce n’est certainement pas un hasard, mais plutôt symbolique, puisque son but premier était de créer un espace pour promouvoir les valeurs de la terre. Le terrain entourant la maison, composé entre autres d’arbres centenaires, représente une très grande valeur aux yeux du nouveau propriétaire.

«Ça faisait 33 ans que je marchais devant cette maison. Je voulais faire de quoi avec, ça me parlait trop», affirme-t-il. Au fil des années, avant d’en faire l’acquisition, il voyait cette maison abandonnée dépérir, petit à petit. «Elle ressemblait à une maison d’Halloween.» Elle a été en vente pendant plusieurs années, et un bon jour il s’est décidé: «Ça me disait qu’il fallait que je l’achète.»

L’enseignant à l’école Étoile de l’Acadie (EDA) de Rogersville s’est mis au travail peu après l’acquisition de cette maison centenaire, soit plus d’un an passé. Sa démarche a été plutôt particulière: que ce soit la démolition de murs, le démantèlement de plafonds suspendus, les armoires démontées, les tuiles enlevées du plafond, le retrait du sous-plancher de la cuisine ou autre, il a pris note de chacune des étapes qu’il a diffusées sur sa page Facebook, photos et vidéos, jusqu’aux rénovations complètes.

Il a même sauvé ce qu’il a trouvé dans les murs. Par exemple, le 25 mai 2020, en enlevant des panneaux de mur d’une chambre, il a découvert des objets anciens, entre autres une pièce de monnaie datant de 1930 à l’effigie de Richard Bennett, qui a été le 11e premier ministre du Canada de 1930 à 1935.

Rien ne semble avoir été laissé au hasard. «Tout tourne autour des éléments de la nature», dit-il. Même les couleurs de la porte d’entrée et du recouvrement extérieur ont leurs raisons d’être. Par exemple, pour l’entrée principale, «j’ai choisi le rouge pour symboliser l’ouverture du cœur. La porte symbolise cette ouverture». Le jaune est symbole d’illumination. «C’est d’abord et avant tout la couleur de la lumière», ajoute-t-il.

Une maison qui fait du bien!

Aujourd’hui, les rénovations complètes de la maison centenaire sont pratiquement terminées. Claude Vautour semble vouloir en faire un endroit où tout le monde est bienvenu, soit «un lieu institutionnel où tout le monde se sent bien. Je crois que la guérison d’une communauté se fait par le cœur.»

En fait, le projet possède une certaine saveur communautaire puisque des élèves de l’école EDA suivant les cours de dessin industriel/technologie du design, d’horticulture et d’aménagement paysager ont eu l’occasion de participer au projet dans le cadre de leurs études.

Sans vouloir entrer dans les détails, Claude Vautour a fait savoir qu’il y avait « des projets potentiels pour offrir des services à la communauté. C’est rien qu’en train de se faire à mesure qu’on avance. Il n’y a rien d’officiel encore», a-t-il mentionné.