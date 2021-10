Une simulation d’accident nucléaire à Pointe Lepreau

Énergie NB organisera la semaine prochaine une simulation d’urgence à grande échelle, une manière de mettre à l’épreuve l’état de préparation de la centrale nucléaire Pointe Lepreau en cas d’un accident nucléaire.

L’exercice, qui se déroulera les 6 et 7 octobre, vise à tester la réponse du personnel de la centrale, d’Énergie NB, d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux à une urgence nucléaire simulée déclenchée à la suite d’un cyber événement.

Plus de 1000 personnes d’une quarantaine d’organismes au niveau provincial, fédéral et international y participeront, en personne ou de manière virtuelle, afin de vérifier leur interopérabilité et la coordination de leurs efforts d’intervention.

«Ce sont des événements très peu probables, mais il faut être prêt à intervenir pour toutes les éventualités. Ces exercices nous donnent donc l’occasion de nous exercer, d’apprendre et de nous assurer d’avoir les meilleures pratiques en place», explique Greg MacCallum, directeur de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.

Ces simulations, une exigence de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, se déroulent tous les trois ans.

«Chaque fois, ces exercices comprennent de nouveaux scénarios puisqu’il faut s’assurer que l’ensemble des participants ont la chance de mettre en pratique toutes les procédures et tous les protocoles qui pourraient entrer en jeu en cas d’accident, explique Nick Reicker, chef des affaires réglementaires et de la préparation aux situations d’urgence chez Énergie NB. Ce sera une simulation unique puisque ce sera la première fois que l’exercice comprendra une composante reliée à la cybersécurité.»