Vaccination: Vitalité brosse un portrait complet de la situation

Le Réseau de santé Vitalité a publié, vendredi, un rapport qui dresse un bilan passablement complet de la situation à l’intérieur de ses établissements dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.

Ce rapport met en évidence les défis auxquels est actuellement confronté le réseau, que ce soit en matière de livraison de service, d’occupation et de lutte à la COVID-19.

On y apprend que le taux d’occupation des lits est particulièrement problématique par endroit. Il est au-delà de 100% dans deux établissements, le CHU Dr-Georges-L.-Dumont (115,4 %) et l’Hôpital régional de Campbellton (121,8%). Ce taux demeure également élevé à l’Hôpital régional Chaleur (91,5%) ainsi qu’à celui d’Edmundston (82,5%).

Au 1er octobre, un total de 12 patients sont hospitalisés dans le réseau, dont dix à l’hôpital d’Edmundston. Quatre d’entre eux sont aux soins intensifs.

Du côté du personnel, la COVID-19 a forcé le retrait de 21 employés.

Après avoir été critiqué au cours de la dernière semaine pour n’avoir publié que le taux de vaccination des employés à Saint-Quentin, Vitalité corrige le tir et dévoile les taux pour tous ses établissements.

Ainsi, au 28 septembre, c’est dans la zone sanitaire 6 (Acadie-Bathurst) où l’on retrouve le plus haut pourcentage d’employés respectant l’exigence de vaccination. À Lamèque, le taux de vaccination complète atteint 86%. Il est de 85% à Caraquet, de 84% à Tracadie et de 80% à l’Hôpital régional de Chaleur à Bathurst.

Dans la zone 1 (Beauséjour), le taux se situe à 80% au CHU Dr-Georges-L.-Dumont et à 81 % à l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent.

Dans le Nord et le Nord-Ouest, les choses se gâtent légèrement. Dans la zone 5 (Restigouche), on note un taux de vaccination de 74% à l’Hôpital régional de Campbellton et un maigre 69% au Centre Hospitalier Restigouche.

On ne fait guère mieux dans la zone 4 (Edmundston). Si l’Hôpital régional d’Edmundston figure plutôt bien avec un taux d’employés vaccinés de 83%, il y a du travail à faire à celui de Grand-Sault (69%) et de Saint-Quentin (61%).

À noter par ailleurs que, contrairement à ce qui a été véhiculé la semaine dernière, le taux de vaccination des employés pour l’ensemble du réseau n’est pas 88%, mais bien de 83% (une dose). Le taux de vaccination complète (deux doses) atteint 79%.

Vitalité attribue cette confusion au fait que certaines données utilisées dataient de quelques semaines et provenaient de sources différentes.

Conformément aux directives actuellement émises par la Santé publique, les travailleurs de la santé du Réseau qui ne sont pas vaccinés doivent obligatoirement se faire dépister trois fois par semaine. De plus, les mesures sanitaires et le port d’équipement de protection individuelle.

Mesures selon les différents hôpitaux

Hôpital Régional de Campbellton: réduction temporaire des chirurgies non urgentes

Hôpital régional d’Edmundston: réduction temporaire de certains services de soins ambulatoires. Visites interdites

Hôpital de Tracadie: Conversion temporaire des lits de soins concentrés en lits de télémétrie

Hôtel-Dieu-Saint-Joseph de Saint-Quentin: limiter l’achalandage la nuit pour alléger l’urgence et visites interdites

Hôpital général de Grand-Sault: Visites interdites

Hôpital Stella-Maris de Kent: limiter l’achalandage la nuit pour alléger l’urgence

Centre Hospitalier Restigouche: visite interdite à l’Unité de réinsertion communautaire