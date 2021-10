COVID-19: 140 nouveaux cas et 4 décès samedi

La quatrième vague de COVID-19 a pris une tournure encore plus dramatique au Nouveau-Brunswick alors que les autorités ont déploré quatre décès liés à la maladie.

Ces quatre morts portent le bilan des victimes à 64 depuis le début de la pandémie.

Deux personnes de la région de Fredericton, la première âgée de 30 à 39 ans, l’autre de 70 à 79, une personne âgée de 50 à 59 de la région d’Edmundston et une autre âgée de 70 à 79 ans de la région de Moncton se sont éteintes à cause de la COVID-19.

« Quatre Néo-Brunswickois de plus ayant perdu leur lutte contre le virus sont un sinistre rappel de l’impact continu de la COVID-19 sur nos collectivités et sur les personnes à tous les stades de la vie, a prévenu la médecin-hygiéniste en chef », la Dre Jennifer Russell.

« Nous nous attendions à ce que le nombre de cas augmente et il pourrait continuer à augmenter pendant un certain temps jusqu’à ce que nous voyions l’impact des mesures supplémentaires introduites la semaine dernière », a-t-elle ajouté.

La Santé publique a aussi rapporté 140 nouveaux cas, dont 94 sont des personnes non vaccinées. On signale 52 cas supplémentaires dans la seule région de Moncton, 41 dans celle d’Edmundston et 23 dans celle de Fredericton.

Le Nouveau-Brunswick compte désormais 764 cas actifs. Quarante-quatre personnes sont hospitalisées en raison du virus, et 17 d’entre elles se trouvent dans une unité des soins intensifs. Aucune personne de moins de 19 ans n’est actuellement hospitalisée. Parmi les personnes hospitalisées, 35 ne sont pas vaccinées et neuf sont partiellement ou pleinement vaccinées.

Les autorités ont aussi annoncé que des agents de la Sécurité publique effectueront des contrôles ponctuels dans les églises au cours du week-end. Elles ont prévenu que les lieux de culte et les personnes recevront une amende s’ils enfreignent les règles de l’arrêté obligatoire. « Un certain nombre d’églises de la province ont fait l’objet d’expositions publiques récemment, ont affirmé les autorités. Si la grande majorité des églises se sont conformées aux règles de l’arrêté obligatoire, des inquiétudes subsistent quant au fait que toutes ne le font pas. »

Neuf cas à T.-N.-L

Terre-Neuve-et-Labrador a rapporté samedi neuf nouveaux cas de COVID-19.

Les personnes nouvellement infectées sont âgées de moins de 20 ans à plus de 70 ans, selon les autorités sanitaires terre-neuviennes.

La province recense 160 cas actifs. Une dizaine d’entre eux sont hospitalisés.

Les autorités disent avoir identifié au cours des dernières semaines des éclosions à Baie Verte, à Twillingate/New World Island, à Bishop’s Falls/Botwood et dans la région sanitaire de Labrador-Grenfell.

La quatrième vague de COVID-19 a frappé durement les quatre provinces de l’ Atlantique. Le Nouveau-Brunswick a signalé la plus forte recrudescence de la pandémie parmi elles.

La province comptait vendredi 677 cas actifs et 41 hospitalisations. On comptait 15 personnes aux soins intensifs.

Les autorités ont aussi annoncé que des agents de la Sécurité publique effectueront des contrôles ponctuels dans les églises au cours du week-end. Elles ont prévenu que les lieux de culte et les personnes recevront une amende s’ils enfreignent les règles de l’arrêté obligatoire. « Un certain nombre d’églises de la province ont fait l’objet d’expositions publiques récemment, ont affirmé les autorités. Si la grande majorité des églises se sont conformées aux règles de l’arrêté obligatoire, des inquiétudes subsistent quant au fait que toutes ne le font pas. »