COVID-19: 93 nouveaux cas et deux décès dimanche

La Santé publique a signalé 93 nouveaux cas de COVID-19 et 96 rétablissements. Le nombre de cas actifs est de 759.

Elle a de plus confirmé que deux personnes sont décédées des suites de la COVID-19, ce qui porte le total de décès liés à la COVID-19 dans la province à 66.

Une personne âgée entre 70 et 79 ans dans la zone 2 (région de Saint John) et une personne âgée entre 50 et 59 ans dans la zone 4 (région d’Edmundston) sont décédées.

Parmi les nouveaux cas, 67 pour cent ne sont pas vaccinés, 13 pour cent sont partiellement vaccinés et 20 pour cent sont pleinement vaccinés. Quarante-cinq personnes sont hospitalisées en raison du virus, et 20 d’entre elles se trouvent à l’unité des soins intensifs.

Aucune personne de moins de 19 ans n’est actuellement hospitalisée. Parmi les personnes hospitalisées, 35 ne sont pas vaccinées et 10 sont partiellement ou pleinement vaccinées.

«Deux décès de plus en raison de la COVID-19, c’est une nouvelle tragique, et Marcia et moi adressons nos condoléances aux familles des personnes décédées, a déclaré le premier ministre Blaine Higgs. Les mesures établies dans l’arrêté obligatoire visent à réduire la propagation du virus et il est nécessaire que tout le monde au Nouveau-Brunswick les respecte afin de combattre le virus. Faites-vous vacciner et suivez les mesures en place et nous ne tarderons pas à voir une amélioration soutenue.»

«La nouvelle que le virus a causé deux décès supplémentaires dans la province me fend le cœur et j’offre mes condoléances aux familles éprouvées, a indiqué la Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef. Pendant cette quatrième vague, un grand nombre de cas ont été causés par des rassemblements privés. Limiter ces rassemblements à 20 personnes conformément à l’arrêté obligatoire contribue à réduire la propagation du virus et à faciliter la recherche de contacts.»

La recherche de contacts par la Santé publique a permis d’établir que plusieurs rassemblements privés favorisent la transmission du virus, en particulier parmi les personnes non vaccinées. Des événements comme des parties de chasse, des groupes de prière, des fêtes d’anniversaire, des funérailles de famille et un mariage au jardin sont à l’origine de nouveaux cas à divers endroits de la province.

Centres d’évaluation de la COVID-19

Les retards dans le dépistage de la COVID-19 dans les centres d’évaluation de la province ont été éliminés dans toutes les régions, sauf dans la zone 3 (région de Fredericton).

Des rendez-vous sont pris dans les 24 à 48 heures et les heures d’ouverture de certains centres d’évaluation sont prolongées afin d’accroître la capacité. Un léger arriéré est constaté dans la zone 3, mais on s’attend à ce qu’il soit éliminé avant la fin de la journée mardi.

«Nous constatons une diminution considérable de l’arriéré, a affirmé la Dre Russell. Je tiens à rappeler que le dépistage est effectué par ordre de priorité, la priorité étant donnée aux personnes qui présentent des symptômes. Si vous ne présentez pas de symptômes ou n’avez pas été en contact avec une personne atteinte ou si vous n’avez pas fréquenté un lieu d’exposition, veuillez-vous surveiller et faites-vous tester si vous avez des symptômes.»

La Santé publique signale aujourd’hui que 80,5 pour cent des personnes admissibles au Nouveau-Brunswick sont pleinement vaccinées contre la COVID-19 et que 89,5 pour cent ont reçu une première dose d’un vaccin.

Répartition des nouveaux cas par région

Il y a 10 cas dans la zone 1 (région de Moncton) :

quatre personnes âgées de 19 ans ou moins;

deux personnes âgées de 20 à 29 ans;

deux personnes âgées de 30 à 39 ans;

une personne âgée de 40 à 49 ans;

une personne âgée de 50 à 59 ans.

Huit de ces cas font l’objet d’une enquête et les deux autres sont des contacts de cas déjà confirmés.

Il y a cinq nouveaux cas dans la zone 2 (région de Saint John) :

deux personnes âgées de 19 ans ou moins;

deux personnes âgées de 60 à 69 ans;

une personne âgée de 70 à 79 ans.

Les cinq cas sont des contacts de cas déjà confirmés.

Il y a 29 nouveaux cas dans la zone 3 (région de Fredericton) :

neuf personnes âgées de 19 ans ou moins;

deux personnes âgées de 20 à 29 ans;

six personnes âgées de 30 à 39 ans;

une personne âgée de 40 à 49 ans;

quatre personnes âgées de 50 à 59 ans;

une personne âgée de 60 à 69 ans;

cinq personnes âgées de 70 à 79 ans;

une personne âgée de 90 ans ou plus.

Vingt et un de ces cas font l’objet d’une enquête et les huit autres sont des contacts de cas déjà confirmés.

Il y a 29 nouveaux cas dans la zone 4 (région d’Edmundston) :

six personnes âgées de 19 ans ou moins;

trois personnes âgées de 20 à 29 ans;

huit personnes âgées de 30 à 39 ans;

sept personnes âgées de 40 à 49 ans;

trois personnes âgées de 50 à 59 ans;

deux personnes âgées de 60 à 69 ans.

Seize de ces cas sont des contacts d’un cas déjà confirmé, alors que les 13 autres font l’objet d’une enquête.

Il y a six nouveaux cas dans la zone 5 (région de Campbellton) :

deux personnes âgées de 19 ans ou moins;

une personne âgée de 20 à 29 ans;

deux personnes âgées de 30 à 39 ans;

une personne âgée de 90 ans ou plus.

Cinq de ces cas sont des contacts d’un cas déjà confirmé, alors que l’autre cas fait l’objet d’une enquête.

Il y a neuf nouveaux cas dans la zone 6 (région de Bathurst) :

deux personnes âgées de 20 à 29 ans;

cinq personnes âgées de 30 à 39 ans;

une personne âgée de 50 à 59 ans;

une personne âgée de 80 à 89 ans.

Sept de ces cas font l’objet d’une enquête et les deux autres sont des contacts de cas déjà confirmés.

Il y a cinq nouveaux cas dans la zone 7 (région de Miramichi) :

une personne âgée de 19 ans ou moins;

deux personnes âgées de 20 à 29 ans;

une personne âgée de 30 à 39 ans;

une personne âgée de 90 ans ou plus.

Trois de ces cas sont des contacts d’un cas déjà confirmé, alors que les deux autres font l’objet d’une enquête.