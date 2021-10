Martin Théberge élu à la présidence de la Société nationale de l’Acadie

Martin Théberge est devenu dimanche le nouveau président de la Société nationale de l’Acadie (SNA).

Le consultant d’Halifax a été élu dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de l’organisme acadien tenue de façon virtuelle.

Martin Théberge succède à Louise Imbeault, qui a présidé la SNA au cours des quatre dernières années.

Il a été préféré par les membres votants de l’organisme à l’artiste Jean-Philippe Raîche, qui espérait également présider l’organisme dont les origines remontent aussi loin que 1881.

À la tête de Martin Theberge Consultant depuis 2017, le nouveau président de la SNA est conseiller auprès d’organismes à but non lucratif et du secteur du développement communautaire.

Il agit également à titre de président de la Chambre de commerce francophone de Halifax depuis 2018.

«Je souhaite surtout mettre de l’avant la collaboration et la concertation entre les membres de la SNA. Les priorités seront celles que les membres voudront bien apporter à l’organisme», a affirmé Martin Théberge en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

Ayant été directeur général de la Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse et actuel président de la Fédération culturelle canadienne-française, le québécois d’origine ne s’aventure pas en terre inconnue en accédant à la présidence de la SNA.

Les participants à l’assemblée générale annuelle ont également réélu Mireille Cyr au poste de trésorière, de même que Julie Martinet en tant que conseillère jeunesse.

«Une grande dame»

Le nouveau président et le vice-président de la SNA ont tenu à saluer le parcours et le dévouement de Louise Imbeault au sein de l’organisme.

«Aujourd’hui, nous remercions une grande dame, une femme d’action», a souligné Kassim Doumbia au sujet de la présidente sortante.

«De beaux moments s’annoncent pour la SNA», a pour sa part affirmé Louise Imbeault en s’adressant aux participants, non sans rappeler que son arrivée à la tête de la SNA en 2017 était survenue à une époque où l’organisme traversait de graves difficultés financières et manquait cruellement de personnel.

La 141e assemblée générale de la SNA a également été le théâtre de la remise du prix Léger-Comeau, récompense décernée cette année au réalisateur et scénariste acadien Phil Comeau.

«Phil Comeau nous fait honneur à travers la planète. C’est un ambassadeur exceptionnel et pour ça, nous le remercions et nous lui en sommes très reconnaissants», a déclaré Louise Imbeault lors de la brève remise du prix.

Le cinéaste acadien a indiqué en recevant son prix qu’il s’affairait à mettre la touche finale au tournage de son film qui portera sur l’Ordre de Jacques-Cartier, une organisation secrète mieux connue sous le nom de la Patente au milieu du siècle dernier.

La SNA en quelques moments clés