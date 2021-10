«Ce n’est pas une vague, c’est un tsunami»: le variant Delta inquiète un docteur

Le nombre d’hospitalisations et de décès continue de grimper dans la province en raison du variant Delta. Le docteur John Tobin, de l’Hôpital régional d’Edmundston, fait état d’une réalité bien différente que celle des autres vagues de la COVID-19.

Ce n’est pas la première fois que Dr John Tobin gère une unité COVID-19, mais cette fois-ci, c’est du jamais vu. L’éclosion qui a plongé la zone 4 en confinement total en avril n’a rien à voir avec le raz-de-marée qui déferle actuellement sur la province.

Il raconte que chaque nouvelle remontée du nombre de cas donne un peu une impression de déjà-vu, mais dernièrement il a le sentiment que les choses sont pires qu’elles ne l’étaient dans les autres vagues.

«On ne voyait pas un nombre de cas aussi élevé, et on voyait une fin à tout cela. Tandis que là, les cas augmentent, et les nombreux nouveaux cas annoncés en fin de semaine sont vraiment inquiétants. Est-ce que ça va finir?», se demande-t-il.

L’Hôpital régional d’Edmundston traitait 14 personnes atteintes de la COVID-19 lundi matin, dont sept aux soins intensifs.

L’unité destinée à les soigner accueillait un ou deux patients par semaine au courant de l’hiver. Mais la semaine dernière seulement, le Dr Tobin a admis 13 nouveaux patients atteints du virus.

«Y’a rien qui s’améliore, et franchement, on est sur le point de déborder. Ça veut dire que les soins intensifs sont fermés à tous les autres patients qui ont besoin de soins intensifs.»

Il faut alors trouver un endroit où soigner ces autres patients. Mais l’hôpital est à court de bras. Il manque notamment d’infirmières, d’inhalothérapeutes et d’employés d’entretien ménager.

Dr Tobin affirme que l’administration de l’hôpital se tient prête à effectuer des transferts ailleurs dans la province si le nombre de patients atteints de la COVID-19 – dont la très grande majorité ne sont pas vaccinés – dépasse la capacité de l’unité de soins.

«Ce que je vois comme difficulté là-dedans c’est qu’on n’est pas les seuls qui débordent. Il y a d’autres hospitalisations dans d’autres zones, et ça fait peur un peu. À un moment donné, si tout le monde est plein partout, on les envoie où, ces patients-là?»

Des patients plus jeunes

Le variant Delta de la COVID-19 est beaucoup plus contagieux que le variant initial, mais les spécificités de la quatrième vague ne s’arrêtent pas là.

«Pour cette vague, on voit clairement que la moyenne d’âge des gens touchés a diminué.»

La plupart des personnes âgées sont doublement vaccinées, et évitent l’hôpital lorsqu’ils attrapent le virus.

Le plus souvent, ce sont des patients dans la cinquantaine ou la soixantaine qui se présentent à l’hôpital, selon le Dr Tobin. Des personnes qui socialisent davantage et dont plusieurs ne sont pas complètement vaccinées.

«Les patients hospitalisés sont en très grande majorité non vaccinés, et les patients qui vont aux soins intensifs sont en très, très grande majorité non vaccinés», dit-il en rappelant qu’une seule dose du vaccin est loin d’être suffisante.

Une maladie différente

Ce que le docteur s’explique mal, c’est que les gens attendent plus longtemps avant de se présenter à l’hôpital. Il n’est pas rare d’accueillir un nouveau patient à l’unité COVID-19 qui a de la difficulté à respirer depuis une dizaine de jours et qui est à bout de souffle.

«Ils ont tendance à se présenter tardivement avec leurs symptômes, donc on ne peut pas essayer les traitements préventifs habituels.»

Son unité n’a plus souvent recours au budésonide, un médicament pour l’asthme qui est aussi utilisé tôt dans le traitement des patients atteints de COVID-19. Ils utilisent surtout la dexaméthasone, un médicament beaucoup plus puissant, puisque le traitement commence alors que les symptômes sont déjà assez intenses.

Selon lui, des patients se sentent «comme si un train leur était passé sur le corps.» Ils sont essoufflés, plusieurs d’entre eux toussent et ont des douleurs à l’estomac et une certaine pression au niveau de la poitrine.

L’intensité des symptômes dépasse celle d’un virus habituel, selon lui.

«Et contrairement au rhume ou à la grippe, les patients s’aperçoivent que leurs symptômes ne les lâchent pas au bout d’une semaine.»

Il espère que les gens vont suivre les consignes de la santé publique le mieux possible pour ne pas avoir à accueillir d’autres patients.

«C’est pas une quatrième vague, c’est un tsunami.»