COVID-19: deux décès, 75 cas et 49 personnes hospitalisées

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé la mort de deux autres personnes en raison de la COVID-19, lundi. Il s’agit des septième et huitième décès liés au coronavirus à survenir dans la province au cours des trois derniers jours.

C’est la septième journée de suite qu’au moins une personne succombe à la COVID-19 dans la province. Pas moins de 14 personnes sont mortes au cours de cette séquence.

Dans les 13 derniers jours, la pandémie a fait pas moins de 20 morts. Les 20 morts précédents ont eu lieu sur une période de… 190 jours (du 2 mars au 7 septembre).

Le bilan provincial s’établit maintenant à 68 décès.

La Santé publique a annoncé 75 nouveaux cas lundi, dont près de la moitié, soit 37, sont dans la zone 1 (région de Moncton).

Parmi les nouveaux cas, 48 – soit 64% – ne sont pas vaccinées, 25 touchent des jeunes âgés de 19 ans ou moins et 58 font l’objet d’une enquête.

Voici de quelle façon se répartissent les cas annoncés lundi: 18 dans la zone 4 (Madawaska-Victoria), sept dans la zone 3 (Fredericton), six dans la zone 5 (Restigouche), quatre dans la zone 2 (Saint-Jean) et trois dans la zone 6 (Bathurst/Péninsule acadienne).

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a recensé 644 nouveaux cas, contre sont dans les sept jours précédents. Il s’agit d’une augmentation de 29%.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 767, en hausse de huit par rapport à dimanche. Il s’agit d’un nouveau sommet.

Avant le début de la quatrième vague, le mois dernier, l’ancienne marque était de 348, soit plus de la moitié du record actuel.

Le nombre de personnes hospitalisées a augmenté de quatre par rapport à dimanche, pour maintenant atteindre 49 – un autre sommet.

Selon le gouvernement, des 49 personnes hospitalisées, 38 ne sont pas vaccinées, trois sont partiellement vaccinées et huit sont pleinement vaccinées.

Vingt-et-une personnes qui souffrent de la COVID-19 reposent maintenant aux soins intensifs, ce qui constitue un total jamais vu dans la province.

Depuis le 7 septembre, des cas de COVID-19 ont été confirmés dans 74 écoles et 40 établissements de garderie éducative.

Depuis dimanche, le pourcentage de Néo-Brunswickois admissibles qui sont doublement vaccinés a augmenté d’un dixième de point de pourcentage pour atteindre 80,6%. En fin d’après-midi lundi, la moyenne nationale était de 81%.

Parmi les provinces, seules l’Alberta (73,6%) et la Saskatchewan (71,7%) affichent un taux de vaccination inférieur.

En fin d’après-midi lundi, la situation sanitaire du Nouveau-Brunswick était la pire au pays parmi les provinces situées à l’est de la Saskatchewan.

Avec ses 98 cas actifs par 100 000 habitants, le N.-B. occupait alors le septième rang sur dix provinces. Seules l’Alberta (457), la Saskatchewan (401) et la Colombie-Britannique (123) faisaient pire.

La moyenne nationale est de 115 cas par 100 000 habitants. En Atlantique, elle est de 48 cas.

70 ans et plus: 8% des cas, 69% des décès

Voici une nouvelle preuve que la COVID-19 s’attaque avec beaucoup plus de férocité aux plus fragiles de la société: en septembre, les personnes âgées de 70 ans et plus ont représenté seulement 8% des cas d’infection au coronavirus dans la province, mais 69% des décès.

En terme absolu, 117 Néo-Brunswickois âgés de 70 ans et plus ont été infectés par la COVID-19 le mois dernier, contre 1305 personnes âgées de 69 ans ou moins.

Pendant la même période, le coronavirus a fait neuf victimes parmi les septuagénaires, les octogénaires et les nonagénaires de la province, contre quatre pour toutes les autres tranches d’âges réunies.

On remarque également que le pourcentage de cas touchant des personnes âgées de 70 ans et plus a augmenté avec le temps en septembre. Il était de 5% entre le 1er et le 17 septembre. Du 18 au 30 septembre, il a doublé pour atteindre 10%.

Par ailleurs, 79,5% de tous les cas de COVID-19 recensés en septembre ont touché des Néo-Brunswickois qui n’étaient pas doublement vaccinés.