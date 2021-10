Incidents graves impliquant la police: partenariat entre le N.-B. et la N.-É.

Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse annoncent avoir conclu une entente de principe qui permettra à l’équipe d’intervention en cas d’incident grave de la Nouvelle-Écosse d’agir à titre d’organisme de surveillance de la police pour les deux provinces.

L’équipe d’intervention en cas d’incident grave est un organisme indépendant qui a le mandat d’enquêter sur les incidents graves, comme un décès, des lésions graves, des agressions sexuelles et toute autre préoccupation d’intérêt public qui implique des agents de police.

Cette collaboration permet aux deux provinces de bénéficier de l’expertise de l’équipe d’intervention en cas d’incident grave et d’une surveillance indépendante dans l’intérêt de la sécurité publique.

Le premier ministre, Blaine Higgs, et le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, ont fait savoir, dans un communiqué de presse conjoint, «que les citoyens peuvent être assurés que les enquêtes seront menées avec efficacité et professionnalisme, comme cela a été et continue de l’être en Nouvelle-Écosse».