Son cabanon à elle: la nouvelle tendance dans la cour arrière

Définitivement, la remise dans la cour arrière ne sert plus strictement d’espace de rangement. Place maintenant au cabanon pour elle, le She-Shed!

Que ce soit à Campbellton, Dieppe, Caraquet, Edmundston ou ailleurs au Canada, cette tendance nord-américaine semble de plus en plus populaire.

Les remises non finies de l’intérieur ont laissé place aux planchers droits, aux murs peints, au foyer électrique, au fauteuil douillet, à la lampe décorative, aux rideaux dans les fenêtres; bref à un endroit plutôt paisible .

Dans le cas de Paulette Bélanger et son mari, le couple a fait l’achat d’une maison centenaire à Trois-Ruisseaux, tout près de Cap-Pelé, où il y avait un pavillon dans la cour arrière.

«Mon mari a un gros garage et je voulais de quoi pour moi. J’ai transformé le pavillon en She-Shed en 2019.»

Comme dans plusieurs cas, Mme Bélanger a consulté Pinterest et a trouvé l’idée bonne.

«Ma voisine et moi on n’avait pas vraiment de place pour aller s’asseoir lorsque les maris étaient dans le garage. Une bonne journée, je me suis décidée, j’ai commencé à trouver des chaises berceuses. Il y en a comme sept actuellement. Quand on va là avec les femmes on s’assoit, on jase, on boit du café.»

Puisque son She-Shed est muni d’un foyer électrique, elle peut y passer du temps à l’intérieur, même durant l’hiver. Le tout est décoré à son goût.

«Il y a les chaises berceuses, un beau tapis, des jeux de table. On laisse les maris venir une fois de temps en temps», dit-elle avec humour. Parfois elle organise aussi des petits soupers romantiques…

«Lorsque je reste à l’intérieur de la maison, j’ai plus tendance à manger (rire). Mon mari surveille la télévision et moi je n’aime pas la télévision. Je vais dans le She-Shed pour lire. J’allume des chandelles et mon foyer électrique. C’est mon petit paradis, c’est là que je vais pour relaxer, me changer les idées.»

«J’ai une amie qui, après avoir vu ce que j’ai fait, s’en est fait un aussi. J’ai eu beaucoup de messages de femmes qui sont jalouses de mon She-Shed», dit-elle en riant.

Puisqu’il est préférable de limiter les déplacements durant la pandémie, Paulette Bélanger trouve que son nouveau refuge est une belle option.

Éventuellement, Paulette et son mari prévoient refaire la surface extérieure de cette remise.

«C’est du vieux siding blanc. Nous on veut mettre autre chose.»

En construction

Le She-Shed de Solange Arseneau de Moncton est en voie de construction dans sa cour arrière. Elle et son conjoint Denis s’y préparent depuis un certain temps.

«On a commencé à chercher des matériaux tout l’hiver passé. On ne voulait pas que ça nous coûte beaucoup d’argent. On a commencé à regarder sur Market Place, Kijiji. On a acheté des portes et des fenêtres. Le plancher, les murs et la toiture sont faits», ajoute-t-elle.

L’intérieur sera décoré à sa guise: «Une chaise rose, une chaise turquoise. C’est un peu les couleurs que je ne mettrais pas à la maison. Je vais oser mettre des choses que j’aime, des choses qui viennent me chercher.»

Solange Arseneau veut en faire un endroit pour relaxer, y faire de l’artisanat, du macramé, de la lecture.

«Ce sera mon petit paradis à moi», dit Solange. Elle y ajoutera peut-être un petit verre de vin ou des petits cafés bien arrosés.