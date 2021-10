Un dépistage massif est demandé à Kedgwick

Face à la hausse fulgurante des cas positifs à la COVID-19 au cours des dernières semaines dans sa communauté – ainsi qu’ailleurs dans le Restigouche-Ouest –, le maire de Kedgwick demande des actions concrètes de la part de la province et du Réseau de santé Vitalité.

Éric Gagnon croit qu’un dépistage de masse similaire à ceux qui ont été effectués à Campbellton, à Edmundston et à Moncton est nécessaire dans sa région.

«On a un sérieux problème sur les bras depuis quelques semaines et ça prend des actions. On a demandé une clinique de vaccination et on m’a dit que ça s’en venait. Mais d’ici là, il faut en faire plus. Ce serait important d’offrir un dépistage dans la communauté afin que les gens puissent en avoir le cœur net et savoir s’ils ont ou non la COVID-19. C’est un bon indicateur à savoir si tu dois rester ou non chez toi pour ne pas propager le virus», exprime le maire.

Selon ce dernier, la hausse du nombre de cas de COVID-19 dans sa communauté semble avoir convaincu davantage de citoyens à aller se faire vacciner.

«La vaccination prend du mieux dans le coin. Les gens voient que le virus a un impact sur des personnes qu’ils connaissent. Des gens en santé se retrouvent dans les hôpitaux. C’est dommage que ça prenne ce genre de circonstance pour convaincre une partie de notre population. Mais au moins, on voit enfin que le message passe. On s’en va tranquillement dans la bonne direction», dit le maire.