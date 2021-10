Ancien champ de tir: prisé par les amateurs de grand air, convoité pour des bleuetières

Des adeptes du grand air de la Péninsule acadienne entendent contester en grand nombre le plan gouvernemental visant à libérer plus de 5000 acres de terres publiques dans l’ancien champ de tir de Tracadie pour le développement de nouvelles bleuetières.

Une manifestation est prévue le 10 octobre à 14h à l’entrée du champ de tir, dans le secteur de Leech de la Municipalité régionale de Tracadie. Mathieu Allard, président du Club chasse et pêche de la Grande rivière Tracadie, est l’un des organisateurs. Bon an, mal an, l’organisme compte entre 250 à 300 membres.

«On veut que ce soit pacifique pour que nos revendications soient entendues. On a demandé des rencontres avec le gouvernement à plusieurs reprises, mais les gens n’ont jamais été consultés pour ce projet. On veut s’asseoir avec eux et jaser. On ne veut pas de coupes de bois dans le camp militaire pour en faire des bleuetières. Il y en a déjà en quantité industrielle autour du camp», explique Mathieu Allard.

Au début septembre, le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches a fait l’annonce qu’il acceptait les propositions en vue d’aménager des bleuetières sur des terres de la Couronne de l’ancien champ de tir ou à proximité de celui-ci.

Une première démarche vise à solliciter des propositions portant sur des activités nouvelles ou de transformation à valeur ajoutée ou d’autres investissements commerciaux sur des concessions à bail d’environ 2051 acres pour l’aménagement de bleuetières sur des terres publiques.

Plusieurs craignent que ces démarches favorisent les grands joueurs du secteur.

La province accepte aussi les demandes de proposition des producteurs de bleuets locaux ainsi que les autres personnes intéressées par une concession à bail pour l’aménagement de terres publiques en bleuetières. Environ 2738 acres répartis en 28 parcelles seront disponibles sur l’ancien champ de tir et près de 667 acres répartis sur quatre parcelles seront disponibles à proximité.

D’après le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, des mesures ont été prises pour promouvoir la conservation de la nature, dont l’instauration de corridors fauniques forestiers dans les zones ciblées et la mise en place de zones tampons plus larges que celles requises autour des cours d’eau et des routes.

«Il ne reste déjà plus beaucoup d’endroits pour pratiquer la chasse, la pêche, la trappe. Plusieurs de nos membres utilisent l’ancien camp militaire à des fins récréatives.»

Mathieu Allard espère que les élus municipaux, provinciaux et fédéraux acceptent l’invitation des organisateurs pour y participer dimanche.

«Ça atteint beaucoup de monde, parce que beaucoup de monde sont attachés à l’ancien camp militaire. On veut lancer un message fort à Fredericton.»