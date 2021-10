Un Festival du thon sans prétention à Miscou

Le retour du thon dans les eaux de la Péninsule acadienne suscite beaucoup d’intérêt depuis quelques années, particulièrement à Miscou. Des gens de l’île entendent maintenant célébrer le retour du «roi des océans» en ressuscitant un petit festival en son honneur.

Le Festival du thon de Miscou a été pendant longtemps l’événement phare de l’île jusqu’au début des années 2000, mais il a cessé d’exister il y a environ 15 ans.

«C’était vraiment le fun. On venait les étés et on y passait du bon temps. On célébrait le thon, parce que c’est un poisson qui a beaucoup été pêché ici. Quand je suis arrivé en 2004, les gens célébraient le thon, mais ils ne le pêchaient plus, donc c’était un peu paradoxal. Ça fait seulement quelques années qu’on est de nouveau en mesure d’avoir accès à la ressource», raconte Michèle Garceau, pêcheur de homard et propriétaire de la Vieille école de Miscou, un établissement touristique ouvert cet été qui comprend un petit restaurant.

Même si la pêche au thon a toujours été populaire à Miscou, la population locale avait peu d’occasions de goûter aux prises, qui sont expédiées au Japon, où le poisson est apprécié dans la cuisine locale.

Depuis quelques années, des gens dévoués mènent des démarches pour rendre le produit plus accessible dans la Péninsule acadienne. Michèle Garceau veut aussi faire partie de la solution.

«Ils ont développé une coupe du thon, ce qui nous permet d’en goûter. Comme j’ai ouvert un petit restaurant dans la vieille école, c’est l’occasion d’en faire goûter à la population.»

Le Festival du thon se veut sans prétention. Jeudi et vendredi de cette semaine et de la semaine prochaine, de 16h à 21h, les gens intéressés sont invités à se rendre à la Vieille école de Miscou où il sera possible de déguster du thon par le biais de petites bouchées. Une soirée musicale est aussi prévue avec Pascal Chiasson et Mélissa Doiron, deux artistes de Miscou.

«Ce n’est rien de compliqué. Les gens qui veulent prendre un bon vin ou une bonne bière et essayer du thon vont pouvoir le faire.»

Ultimement, l’objectif est de valoriser le thon, les pêcheurs ainsi que la culture et les ressources de la communauté.

«On a le droit d’en avoir. On a le droit de valoriser nos ressources ici au lieu de les vendre aux plus offrants. On veut valoriser la pêche, les pêcheurs et ça nous donne le goût d’organiser des petites soirées.»