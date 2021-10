Un nouveau chef pompier à Bathurst

Danny Boucher est le nouveau chef pompier du Service d’incendie de Bathurst. Il succède à Marc Arseneault, qui était en poste depuis deux ans.

Chef adjoint depuis janvier 2016, Danny Boucher a joint les rangs du service d’incendie de Bathurst en 1988 en tant que pompier volontaire.

Dix ans plus tard, il accède au statut de pompier temporaire avant de devenir membre régulier l’année suivante.

Progressant dans les rangs de pompiers de 3e et de 1re classe, lieutenant et capitaine, M. Boucher accèdera à la plus haute fonction du service d’incendie à compter du 15 octobre.

«J’entends poursuivre le même régime qu’avait implanté le chef Arseneault et continuer à favoriser l’entraînement des pompiers et les nouvelles méthodes de lutte contre les incendies», a indiqué le prochain chef pompier.

«Ça prend des objectifs, je veux emprunter un chemin qui fera en sorte que notre brigade va rapidement devenir le service d’incendie numéro un à travers le Nouveau-Brunswick», a ajouté sans détour celui qui cumule pas moins de 33 années d’expérience dans le domaine.

Toutes ces années de travail ont bien évidemment été ponctuées d’expériences joyeuses et de moments plus douloureux.

«Chaque incendie ou accident à ses particularités, mais la tragédie des Boys in Red est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier», a affirmé Danny Boucher.

Le 12 janvier 2008, sept jeunes joueurs de basketball de l’école Bathurst High ainsi que l’épouse de leur entraîneur ont perdu la vie lors d’un terrible accident de la route survenu dans l’est de la municipalité.

«C’est l’intervention la plus difficile que j’ai eu à effectuer en carrière… Mon garçon le plus jeune avait le même âge que les victimes à cette époque et des parents des victimes étaient des amis personnels. Ça m’a profondément touché.»

M. Boucher garde également un grand souvenir du violent incendie survenu en novembre 2015 au centre-ville de Bathurst, où, heureusement, personne n’a perdu la vie.

Il estime que le travail des pompiers de Bathurst se compare à celui des autres brigades de taille semblable au Nouveau-Brunswick.

«Notre service reçoit environ 350 appels au cours d’une année, soit environ l’équivalent d’un par jour. Il arrive toutefois que ce soit plus occupé, comme lundi où les pompiers sont sortis à quatre occasions», a illustré le nouveau chef du service d’incendie.

«Il y a beaucoup de travail de prévention qui est fait auprès des jeunes dans les écoles et d’application du Code national du bâtiment. Je crois que nous avons réussi au cours des quatre ou cinq dernières années à accomplir les tâches qui devaient être accomplies», a indiqué Danny Boucher.