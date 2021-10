COVID-19: un décès et 71 nouveaux cas mercredi

La Santé publique a annoncé 71 nouveaux cas de COVID-19, mercredi, dont 21 dans la région de Fredericton. Un décès – le 70e depuis le début de la pandémie – s’ajoute au bilan provincial.

La personne décédée était âgée de 90 ans et plus et vivait dans la zone 1 (région de Moncton)

Le décès annoncé mercredi est le 22e relié à la COVID-19 à survenir dans la province au cours des 15 derniers jours. En fait, lors de cette période, des morts ont été annoncées tous les jours, à l’exception de deux.

Les nouveaux cas se répartissent comme suit: 14 dans la zone 1 (région de Moncton), trois dans la zone 2 (Saint-Jean), 21 dans la zone 3 (Fredericton), 15 dans la zone 4 (Madawaska-Victoria), cinq dans la zone 5 (Restigouche), 12 dans la zone 6 (Chaleur/Péninsule acadienne) et un dans la zone 7 (Miramichi).

Parmi les nouveaux cas, 50 personnes – soit 74% – ne sont pas doublement vaccinées, 18 touchent des jeunes âgés de 19 ans ou moins et 48 font l’objet d’une enquête.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a recensé un total de 653 infections à la COVID-19, contre 459 au cours des sept jours précédents Il s’agit d’une augmentation de 42%.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 775, en baisse de sept par rapport à mardi. Il était de 126 il y a un mois.

Les cas actifs se répartissaient mercredi comme suit: 250 dans le Grand Moncton, 195 dans le Grand Fredericton, 174 dans Madawaska-Victoria, 49 dans le Restigouche, 48 dans la région de Saint-Jean, 38 dans Bathurst/Péninsule acadienne et 21 dans la région de Miramichi.

Cinquante-et-une personnes étaient hospitalisées mercredi en raison du coronavirus, du jamais vu dans la province.

Ce chiffre représente plus du quart de toutes les hospitalisations rapportées dans la province en raison de la COVID-19 depuis le début de l’épidémie, il y a 18 mois et demi.

Du nombre des personnes hospitalisées, 41 ne sont pas vaccinées, deux sont partiellement vaccinées et huit le sont pleinement.

Vingt-cinq malades reposent aux soins intensifs – un record – , en hausse de deux par rapport à la veille.

Aucune personne âgée de moins de 19 ans n’est hospitalisée, selon le gouvernement.

Depuis le 7 septembre, des cas de COVID-19 ont été confirmés dans 78 écoles et 44 garderies éducatives.