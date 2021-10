Deux entrepôts de tourbe endommagés dans un incendie à Pointe-Sapin

Un incendie a fait rage au petit matin du 6 octobre dans la communauté côtière de Pointe-Sapin. Deux entrepôts de l’usine de tourbe ASB Greenworld située sur le chemin Daigle ont été la proie des flammes.

Selon un employé sur place qui n’a pas voulu être identifié, l’incendie faisait déjà rage le matin à l’arrivée des employés, qui ont dû rebrousser chemin, tout comme quelques camionneurs rencontrés sur place. L’un d’eux provenant de Terre-Neuve pour faire le plein de tourbe est reparti bredouille.

La GRC a établi un périmètre de sécurité, et il n’était pas possible de franchir la barrière à l’entrée de la cour.

Les pompiers ont quitté les lieux sur l’heure du midi. Le directeur des opérations à l’usine, Pierre-Luc Collin, n’avait pas grand-chose à dire à ce moment-là, car l’enquête était en cours en présence du prévôt des incendies et de la GRC.

«Le feu s’est déclaré on ne sait pas encore où, et ç’a affecté les deux immeubles. Tout ce que je peux te dire c’est que le feu a été contrôlé et que les pompiers s’en vont. C’est vraiment trop embryonnaire pour te répondre.»

Le constable Julien LeBlanc de la GRC de Richibucto a fait savoir mercredi en fin de journée que l’enquête était toujours en cours et qu’il ne connaissait pas encore l’origine du feu. Il a toutefois confirmé que l’incendie n’a fait aucun blessé. Le corps policier a reçu le signalement du feu à 7h55 mercredi matin.

Les pompiers de Baie-Sainte-Anne ont demandé du renfort de Miramichi et Saint-Louis de Kent. Le chef pompier de Saint-Louis-de-Kent, Samuel Vautour, a reçu un appel vers 7h15 mercredi matin pour venir en aide aux confrères de Baie-Sainte-Anne. Lorsque la dizaine de pompiers de Saint-Louis sont arrivés sur place vers 8h, le pire était déjà passé.

«Il n’y avait pas de feu plus que ça. Il y avait des points chauds de tourbe qui brûlaient ici et là, mais pas plus. Le plus gros du feu, je pense, s’est fait dans la nuit», a expliqué le chef Vautour.

De nombreux curieux se sont rendus au bout du chemin Daigle pour voir ce qui se passait. Firmin Daigle de Pointe-Sapin, un retraité qui a travaillé pendant 41 ans avec la compagnie, a aperçu la fumée alors qu’il était au quai de Pointe-Sapin à 7h30.

De son côté, le pêcheur de homard Marc Poirier n’a pas vu la fumée, mais a senti l’odeur de plastique lorsqu’il était au large ce matin-là.

Selon un travailleur rencontré sur place, une quarantaine d’employés travaillent à cette tourbière durant l’été et l’entreprise en garde une dizaine au cours de l’hiver.

D’après le site web d’ASB Greenworld, Pointe-Sapin possède l’une des plus grandes usines de tourbe et terreau de la compagnie au Canada. La production est destinée aux marchés nord-américains. Le siège social d’ASB Greenworld se trouve à Stuttgart en Allemagne.