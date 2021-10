Francophonie: la SANB réclame la collaboration du Québec

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick a dévoilé un mémoire à propos d’un projet de Loi sur le français au Québec. L’organisme s’inquiète des conséquences potentielles sur la société acadienne de la réforme de la Loi 101 dans la Belle Province.

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) interroge en premier lieu le projet de rendre égaux les frais de scolarité payés par les Québécois et les francophones canadiens dans les établissements postsecondaires du Québec.

«La parité de frais de scolarité ne devrait être offerte que si le programme n’est pas disponible en français ailleurs au pays, et non pas seulement dans la province d’origine», préconise le groupe de pression acadien.

L’association craint que le projet de Loi québécois, en l’état, devienne un prétexte des gouvernements provinciaux pour réduire leurs financements aux établissements postsecondaires francophones dont ils sont responsables. Elle rappelle la situation financière précaire de ces universités et collèges.

«En raison de la forte attractivité des institutions postsecondaires québécoises, certains établissements universitaires acadiens pourraient également avoir à fermer des programmes, ce qui entraînerait des conséquences déplorables sur la vitalité culturelle, sociale et économique de l’Acadie du Nouveau-Brunswick», note la SANB.

Elle croit par exemple que le projet de Loi pourrait inciter les Franco-Canadiens à se détourner de l’Université de Moncton, 52e au classement canadien d’uniRank, au profit de l’Université de Montréal, qui se situe à la 10e place de la même échelle.

«Les conséquences financières pour l’Université de Moncton seraient sérieuses et pourraient mettre en danger son rôle crucial pour l’Acadie plus largement», redoute la SANB.

L’organisme critique en second lieu la priorité que le gouvernement québécois souhaite accorder à la production artistique de sa province afin de faire entendre le français sur son territoire. Le groupe de pression demande que les œuvres de la francophonie canadienne, en particulier celle de l’Acadie, soient incluses.

«La SANB poursuivra ses démarches jusqu’à l’adoption du projet de loi modifié et pour sa mise en œuvre, afin d’assurer qu’une collaboration constructive et pérenne continue d’être bâtie entre le gouvernement du Québec et l’Acadie du Nouveau-Brunswick» a annoncé le président de l’association, Alexandre Cédric Doucet.

Il a d’ailleurs évoqué les grandes lignes de ses revendications à la ministre québécoise responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel, le 5 octobre.

En mai 2021, le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, a déposé le projet de Loi 96 pour réformer la symbolique Loi 101.

Il a souhaité ainsi faire du français «la seule langue officielle et langue commune au Québec».

Son gouvernement pense que cette réforme est nécessaire en raison du recul de l’usage de la langue de Molière au Québec, surtout dans la région de Montréal. Il a toutefois reconnu également son rôle dans l’essor des communautés francophones et acadiennes du Canada dans le préambule de son projet de Loi.

«Le gouvernement du Québec confirme sa volonté de s’engager, avec nos communautés, dans une relation fondée sur la solidarité, l’appui et la promotion du français», s’est réjoui par conséquent le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, Jean Johnson, en mai.