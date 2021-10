Opération coupe-circuit: des mesures pénibles, mais nécessaires

«Pour moi, c’est un grand soulagement. On sait qu’il y a beaucoup de cas dans notre zone et il faut vraiment travailler à contenir cette propagation au plus vite.»

La mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers, est bien au fait qu’une bonne partie de l’éclosion qui sévit actuellement dans la zone sanitaire 4 provient des différentes communautés qui composent le Restigouche-Ouest.

À Saint-Quentin, les trois premières vagues de la COVID-19 n’ont pas éclaboussé outre mesure la communauté. Aujourd’hui, la réalité les a rattrapés.

«Au début de la pandémie, on était spectateur. On regardait ça à distance, c’était partout autour de nous, sauf ici. On se considérait chanceux, et même à la limite peu concerné. Mais cette fois, l’éclosion est dans la cour. Ceux qui en doutaient peuvent difficilement le nier. On voit passer les ambulances, c’est réel», témoigne Mme Somers.

Selon elle, tout le monde ou presque à Saint-Quentin connaît une personne qui est malade ou hospitalisée. L’objectif est maintenant de contrôler les dommages, de faire en sorte qu’il y ait le moins de gens possible qui contractent le virus au cours des prochaines semaines.

De son propre aveu, une partie de sa population réclamait des mesures afin de ralentir la propagation du virus dans sa communauté, un pouvoir dont elle ne dispose pas. L’imposition de mesures coupe-circuit par Fredericton arrive donc à point.

«Il était temps d’agir, car la contamination communautaire est en train de prendre rapidement le dessus sur la capacité de notre système de santé à offrir les soins nécessaires. Il y a vraiment urgence, et prendre des mesures comme celles-ci avant une longue fin de semaine, c’est la solution qu’on espérait», note Mme Somers.

À l’instar des régions 1 (Moncton) et 3 (Fredericton), la mesure coupe-circuit qui entrera en vigueur cette fin de semaine partout en province se prolongera pour la zone 4. Deux semaines au total.

«C’est certain que ce n’est pas l’idéal, qu’on aurait aimé ne pas en arriver là. Mais il faut freiner la propagation du virus. Reste à espérer qu’on pourra respirer plus librement dans deux semaines», soupire-t-elle.

Système fragile

À Edmundston, ce confinement généralisé pour les 14 prochains jours a un goût de déjà-vu. La ville en sera à son troisième épisode depuis le début de l’année.

Pour Éric Marquis, maire d’Edmundston, les mesures annoncées par Fredericton démontrent toute l’urgence de la situation. L’Hôpital régional d’Edmundston subit actuellement une pression énorme en raison du nombre de cas en provenance de la zone sanitaire 4, au point ou du personnel d’autres régions de la province est venu prêter main-forte à nos équipes.

«Les mesures vont certainement contribuer – enfin on l’espère – à faire diminuer la pression sur notre système hospitalier. Mais pour que ce soit encore plus efficace, ça prend aussi la vaccination», lance-t-il comme message aux retardataires.

Mince consolation selon lui, les mesures annoncées mardi épargnent le secteur du commerce, déjà passablement mis à l’épreuve depuis le début de la pandémie.

«On voit que des entreprises pourront demeurer ouvertes, et ça nous rassure, car ça a frappé fort ici au niveau économique. J’ai des entreprises qui commencent à peine à se remettre des fermetures imposées en janvier et avril. Heureusement, nous avons eu un bel été, mais on doit néanmoins éviter à tout prix de se ramasser avec des mesures plus strictes encore qui impliqueraient des fermetures de commerces. Ça serait catastrophique pour l’économie de la région», indique le maire.

Scinder la zone 4?

La dernière fois que la zone 4 a été frappée par de telles restrictions, ce n’est qu’une partie de celle-ci qui a écopé.

Puisque le nombre de cas actifs et la transmission communautaire étaient particulièrement concentrés dans le secteur Edmundston, les régions de Grand-Sault et de Saint-Quentin avaient été épargnées.

Cette fois, tout semble indiquer que le gros de l’éclosion se trouve au Restigouche-Ouest. Y aurait-il lieu de ne confiner qu’une partie de la zone sanitaire?

«C’est très difficile de prendre position sur cette question, car nous ne savons pas où se trouvent les cas. On ne sait pas à quel point notre ville est frappée par la COVID-19 comparativement à d’autres secteurs de la zone 4. Tout ce que l’on connaît en termes de statistiques à l’heure actuelle, ce sont celles de notre hôpital, et celles-ci ne sont pas rassurantes», souligne M. Marquis.

Le maire assure avoir demandé à la province de décortiquer les statistique touchant à sa municipalité afin de voir à quel point celle-ci est durement touchée par le virus et s’il y a lieu de faire des subdivisions à l’intérieur de la zone 4 comme ce fut le cas auparavant une fois le coupe-circuit provincial.

Mercredi, 15 nouveaux cas ont été annoncés dans la zone 4 pour un total de 174 cas actifs.