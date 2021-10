Vaccination obligatoire des enseignants: l’AEFNB critique la gestion du gouvernement Higgs

L’Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick juge que l’instauration de l’obligation vaccinale auprès de ses membres représente un échec de mobilisation citoyenne de la part du gouvernement Higgs.

Mardi, la Santé publique du Nouveau-Brunswick annonçait que l’ensemble de ses fonctionnaires, notamment les professionnels de la santé et le personnel des écoles, devraient obligatoirement se faire vacciner contre la COVID-19. S’ils refusent, ces travailleurs seront désormais suspendus sans salaire.

Invitée à réagir à la nouvelle mesure, Nathalie Brideau, présidente de l’Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB), a dit ne pas être surprise par la décision.

Bien qu’en faveur des consignes de la Santé publique et d’accord pour rendre les «écoles saines et sécuritaires», l’AEFNB estime que l’obligation vaccinale est le fruit d’une incapacité du gouvernement à convaincre suffisamment de Néo-Brunswickois à l’importance de se faire vacciner.

«Ils n’ont pas su convaincre et mobiliser les citoyens et ils sont maintenant obligés d’aller vers ce genre de mesure, déplore Mme Brideau. Quand j’enseigne à des élèves et que les résultats des évaluations ne sont pas à la hauteur de mes attentes, je me pose des questions. Le gouvernement devrait donc lui aussi réfléchir à comment amener les gens à changer leurs comportements et leurs idées, sans nécessairement les forcer à le faire.»

Mme Brideau, qui porte aussi le chapeau de coprésidente de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, l’organisme chargé de protéger les conditions de travail du personnel enseignant, explique qu’il est encore trop tôt afin de savoir si la mesure sera contestée.

«On va regarder s’il y a des éléments de la convention collective qui sont affectés et s’il y a matière à réagir là-dessus», dit-elle.

D’après Mme Brideau, le renvoi d’enseignants récalcitrants est en soi problématique en raison de la pénurie de main-d’œuvre qui touche à tous les secteurs de la société.

«On risque de mettre à pied des gens hautement qualifiés. À plus long terme, ce sont nos élèves qui vont en payer le prix, craint-elle. Quel genre d’impact est-ce que cette mesure aura à l’avenir? On n’aura probablement pas de suppléants pour les remplacer et il y aura très probablement des gens qui ne reviendront pas à la profession une fois la pandémie terminée.»

Mme Brideau s’interroge aussi à savoir s’il ne faut pas plutôt miser sur d’autres mesures, particulièrement dans les zones de la province où les éclosions sont plus importantes.

«On se pose la question à savoir si nous avons besoin d’un redémarrage, une fermeture des écoles, et si ce ne serait pas une bonne façon d’essayer de calmer les cas», précise-t-elle.

D’après le ministère de l’Éducation, 88% du personnel des écoles de la province étaient pleinement vacciné en date du 4 octobre.

Dans un courriel, l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick a indiqué que son conseil d’administration avait décidé «de ne pas se prononcer sur la question de la vaccination.»

Les garderies inquiètes

L’annonce de la vaccination obligatoire pour le personnel œuvrant en petite enfance est elle aussi accueillie avec inquiétude.

Jared Robinson, codirecteur de la garderie Lincoln Day Care Centre, près de Fredericton, s’inquiète lui aussi que l’obligation vaccinale chez ses employés puisse exacerber la pénurie de main-d’œuvre avec laquelle doit composer le secteur de la petite enfance.

«Je comprends pourquoi on met en place ces mesures, mais ça crée une panique et un stress supplémentaire pour nous», dit-il.

Les garderies, rappelle-t-il, n’ont pas cessé leurs activités depuis le début de la pandémie et ont dû composer avec de nombreuses mesures afin de freiner la propagation du virus.

«Essayer de faire en sorte que les enfants respectent les différentes mesures, comme le port du masque. C’est un défi quotidien. Il faut sans cesse s’ajuster en raison de changements aux consignes qui arrivent sans préavis. Ça devient très difficile de faire notre travail», se désole-t-il.

La Société médicale du N.-B. est d’accord avec les nouvelles mesures

Dans un communiqué publié mercredi, la Société médicale du Nouveau-Brunswick (SMNB) a dit appuyer les mesures «coupe-circuits» annoncées par la Santé publique. Celles-ci, dit la SMNB, sont essentielles afin de protéger le système de santé et les citoyens, particulièrement les enfants non vaccinés et les Néo-Brunswickois immunodéprimés.

«À l’heure actuelle, 50 personnes sont hospitalisées en raison du virus, dont 23 dans des unités de soins intensifs. Notre système de santé ne dispose pas des ressources humaines ou de l’espace nécessaires dans les hôpitaux pour prendre en charge cet afflux de patients sans réduire considérablement les services offerts ailleurs», affirme le Dr Mark MacMillan.