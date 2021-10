Vaccination obligatoire pour les employés fédéraux et les passagers d’avion

Le gouvernement fédéral annonce que, d’ici le 29 octobre, tous les employés fédéraux devront remplir une attestation confirmant qu’ils sont entièrement vaccinés contre la COVID-19. Les employés non vaccinés, qui ne disposent pas d’une exemption médicale ou religieuse, seront en congé sans solde jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leurs deux doses.

Le premier ministre Justin Trudeau tient une conférence de presse à ce sujet en compagnie de sa vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland. Les libéraux avaient promis, en campagne électorale, de rendre la vaccination obligatoire pour l’ensemble de la fonction publique et pour les passagers et employés de moyens de transport sous juridiction fédérale.

La nouvelle politique du gouvernement fédéral entre en vigueur dès maintenant.

Dans une séance d’information, les hauts fonctionnaires du gouvernement ont soutenu que les employés fédéraux devront remplir leur attestation dans un système en ligne sécurisé. Leur preuve de vaccination pourrait être vérifiée à tout moment par l’un des gestionnaires du département. Et dans le cas d’une fausse déclaration, il y aura des mesures disciplinaires.

Dans le cas d’exemptions médicales, les employés fédéraux devront fournir une attestation médicale prouvant pourquoi ils n’ont pas pu être vaccinés. Un employé qui refuse de se faire vacciner pour des motifs religieux devra présenter une attestation d’un commissaire de cette croyance religieuse. Les croyances personnelles ne sont pas des motifs suffisants pour refuser de se faire vacciner, a-t-on précisé.

La vaccination obligatoire s’étend à tous les employés de la fonction publique à temps plein ou à temps partiel, incluant ceux qui sont basés à l’étranger, ainsi que les membres de la Gendarmerie royale du Canada. Les agences fédérales et sociétés d’État sont fortement encouragées à suivre les traces du gouvernement fédéral, mais n’y seront pas obligées.

Le secteur des transports sous juridiction fédérale devra aussi se conformer aux exigences du gouvernement.

D’ici le 30 octobre, toute personne âgée de 12 ans et plus qui voyage à bord d’un avion ou d’un train interprovincial devra être entièrement vaccinée. Il y aura une période de grâce d’un mois, lors de laquelle les passagers non vaccinés pourront présenter un test négatif pour entrer à bord de ces moyens de transport. La période de grâce dans le secteur des transports prendra fin le 30 novembre.