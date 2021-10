Aide au revenu COVID-19: le programme provincial était mal contrôlé

La prestation de revenu d’urgence pour les travailleurs du Nouveau-Brunswick en réponse à la COVID-19 a été élaborée en seulement cinq jours, elle était mal surveillée par le gouvernement et elle représentait un risque de fraude, selon la vérificatrice générale du Nouveau-Brunswick.

Le rapport de la vérificatrice générale par intérim du Nouveau-Brunswick, Janice Leahy, fait état d’un manque de contrôle du gouvernement sur un programme d’aide financière d’urgence qui a distribué 37 millions $ à plus de 40 000 demandeurs en réponse à la pandémie de COVID-19.

Le programme offrait une prestation unique de 900$ par demandeur en guise de revenu pour les travailleurs ayant perdu leur gagne-pain au tout début de la pandémie.

Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail était chargé de la conception et de la surveillance du programme, et a confié la mise en œuvre à la Croix Rouge.

Bien que les personnes qui s’inscrivaient devaient fournir leur numéro d’assurance sociale (NAS), aucune mesure n’a été prise pour vérifier si ces numéros étaient valides, selon la vérificatrice générale.

D’après elle, le champ de texte où il fallait inscrire son NAS ne vérifiait pas la validité de ce numéro comme le font parfois d’autres formulaires web. Une série de chiffres aléatoires aurait donc pu être acceptée par ce formulaire.

Le ministère n’a pas obtenu les bons NAS pour 827 des demandeurs, ce qui aurait augmenté le risque de fraude puisque certains demandeurs auraient pu obtenir plus d’une prestation, d’après le rapport.

Parmi ces erreurs, 266 n’ont fourni aucun NAS, 455 ont fourni un chiffre invalide, et 106 ont utilisé un NAS en double.

Le rapport précise que le ministère a adopté d’autres vérifications en cours de route, y compris la base de données d’inspection des véhicules à moteur de Service NB et la réception d’informations de la part des demandeurs par courriel, téléphone ou appel vidéo.

Beaucoup plus de demandeurs que prévu

L’ampleur du programme a dépassé de loin les attentes du ministère, qui prévoyait que le programme allait desservir environ 5000 personnes. Le jour du lancement du programme, le 1er avril 2020, environ 22 000 demandes ont été traitées.

Selon le contrat, la Croix-Rouge devait fournir des factures mensuelles au ministère, qui devait rembourser l’organisme en fonction de ses dépenses réelles.

Le dépassement des prévisions a toutefois poussé le gouvernement à débloquer plus de ressources pour le programme rapidement.

Le ministère a versé un paiement à la Croix-Rouge de 4,5 millions $ le 2 avril, suivi d’un autre paiement de 50 millions $ de plus le 6 avril, craignant déjà que la société ne puisse pas répondre à la demande.

Ce montant forfaitaire était finalement beaucoup trop élevé, et la Croix-Rouge a fini par rembourser 15,8 millions $ à la province le 29 janvier 2021, plusieurs mois après la fin du programme en juin 2020.

La vérificatrice croit que le ministère aurait dû demander au moins un échantillon de factures de la part de la Croix-Rouge.

«Les rapports de dépenses sont insuffisamment détaillés pour déterminer si celles-ci étaient destinées uniquement au programme. (…) Il s’agit d’une situation troublante étant donné qu’il n’y avait pas de validation, de vérification d’essai ou de déclaration de contrôle sur la façon dont le Ministère pouvait compter sur les systèmes de la Croix-Rouge.»

Dans son rapport, la vérificatrice générale a toutefois reconnu qu’il s’agissait d’une situation hors du commun et que le ministère était forcé d’agir en quatrième vitesse, malgré les multiples faiblesses du programme.

Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder, a attribué les défauts du programme d’aide au revenu au court laps de temps dont le ministère disposait pour le mettre sur pied.

«Nous acceptons ces recommandations et nous allons faire mieux à l’avenir.»

Il a ajouté que le programme a été un succès malgré ses défauts puisqu’il a permis de venir en aide à 40 000 habitants du Nouveau-Brunswick.