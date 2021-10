COVID-19: 116 cas et six Néo-Brunswickois de plus aux soins intensifs

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé 116 nouveaux cas de COVID-19 jeudi, soit le deuxième plus haut total quotidien depuis le début de la pandémie. Si, pour la première fois en dix jours, le coronavirus n’a pas fait de victime dans la province, six Néo-Brunswickois de plus que la veille reposent tout de même aux soins intensifs.

Des 116 nouveaux cas, 39 sont dans la région de Moncton ainsi que 20 dans les régions de Fredericton et du Madawaska-Victoria.

Relativement épargnée par la quatrième vague, la région de Saint-Jean compte, jeudi, 19 nouveaux cas de COVID-19.

Il y a aussi 11 nouveaux cas dans le Restigouche, cinq dans la région Chaleur/Péninsule acadienne et deux dans le Grand Miramichi.

Des 116 nouveaux cas, 71 – ou 61,2% – ne sont pas vaccinés, 39 concernent des jeunes âgés de 19 ans ou moins et 86 font l’objet d’une enquête.

Au cours des sept derniers jours, le gouvernement provincial a annoncé un total de 670 nouveaux cas de COVID-19, contre 558 au cours des sept jours précédents. Il s’agit d’une augmentation de 20%.

Le nombre de cas actifs atteint un nouveau sommet, à 825. C’est la première fois depuis le début de la pandémie que ce nombre est supérieur à 800 dans la province.

Les cas actifs se répartissent comme suit: 272 dans le Grand Moncton, 196 dans la région de Fredericton, 176 dans le Madawaska-Victoria, 62 dans la région de Saint-Jean, 58 dans le Restigouche, 38 dans Chaleur/Péninsule acadienne et 23 dans le Grand Miramichi.

Le taux de cas actifs par 100 000 habitants s’élève maintenant à 106 dans la province. Il demeure le quatrième plus élevé au pays derrière l’Alberta (427), la Saskatchewan (366) et la Colombie-Britannique (115). La moyenne nationale s’élève à 108 alors que dans les quatre provinces de l’Atlantique, elle est de 49.

Fait à signaler, alors que la moyenne nationale est passée de 118 à 108 au cours des sept derniers jours, le taux de cas actifs par 100 000 habitants au Nouveau-Brunswick a crû de 87 à 106 au cours de la même période.

Ce que cela signifie, c’est que si la situation sanitaire s’est légèrement améliorée dans l’ensemble du Canada au cours de la dernière semaine, elle a empiré au N.-B. En fait, au cours de cette période, c’est au N.-B. où elle s’est le plus détériorée, toutes proportions gardées.

Il y a maintenant 55 Néo-Brunswickois hospitalisés, soit quatre de plus que mercredi.

Du nombre, 41 ne sont pas vaccinées, trois sont partiellement vaccinées et 11 le sont pleinement, selon le gouvernement.

Le nombre de personnes qui reposent aux soins intensifs est maintenant de 31. C’est la première fois depuis le début de la pandémie que ce nombre est supérieur à 25.

À titre indicatif, au pire des trois vagues précédentes, jamais plus de 13 Néo-Brunswickois souffrant de la COVID-19 n’avaient été admis aux soins intensifs.

Le nombre de décès demeure à 70.

Depuis le 7 septembre, 81 écoles et 44 garderies éducatives ont eu des cas confirmés de COVID-19.

Jeudi, un premier cas dans une école de la zone 6 (Chaleur/Péninsule acadienne) a été répertorié – à la Superior Middle School de Bathurst.

Dans une des rares bonnes nouvelles de la journée concernant la COVID-19, jeudi, le pourcentage de Néo-Brunswickois admissibles ayant reçu au moins un vaccin a dépassé les 90% pour atteindre 90,1%. Il s’agit d’une hausse de deux dixièmes de points de pourcentage par rapport à la veille.

La moyenne nationale est de 87,8%.

En ce qui a trait aux personnes doublement vaccinées, elles représentent maintenant 81,1% de la population néo-brunswickoise admissible. Parmi toutes les provinces, seules l’Alberta (74,3%) et la Saskatchewan (72,1%) font pire.