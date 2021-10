Deuxième convention collective rejetée par les infirmiers

Les infirmiers immatriculés et praticiens ont rejeté une convention collective suggérée par leur équipe de négociation avec le gouvernement de Blaine Higgs. C’est la deuxième fois en deux mois que ces syndiqués rejettent une entente de principe.

La présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (SIINB), Paula Doucet précise qu’ils ont voté à 68% contre la proposition d’accord avec un taux de participation de 78%.

«Les infirmiers sont tellement frustrés, épuisés et en colère, décrit Mme Doucet. C’est leur façon de dire au gouvernement qu’ils en ont assez. Ce n’est pas suffisant de les sortir des conditions de travail déplorables qu’ils affrontent au quotidien.»

La syndicaliste juge que la convention collective proposée manquait de solutions pour soulager la charge de travail de ses membres, qu’elle juge insoutenable et malsaine. Elle évoque à ce propos une pénurie de personnel qu’elle qualifie d’extrême.

Mme Doucet ajoute que l’équipe de négociation des infirmiers immatriculés et praticiens a essayé d’obtenir des augmentations salariales ainsi que de meilleurs incitatifs au recrutement et à la rétention. Elle refuse en revanche d’entrer dans les détails.

L’impasse

Le SIINB prévoit demander à la Commission du travail et de l’emploi du Nouveau-Brunswick une déclaration d’impasse dans les négociations afin de pouvoir organiser des votes de grève, si un arbitrage est impossible.

«Nous continuerons de tenter d’avoir une convention collective», déclare toutefois Mme Doucet.

Les infirmiers immatriculés et praticiens du SIINB travaillent dans les hôpitaux, les services de santé publique et mentale ainsi que pour les services extra-muraux. Ils sont environ 6400 et comptent 225 homologues gestionnaires et surveillants, qui votent aussi sur leur entente de principe jusqu’au 8 octobre.

«Je suis déçu que l’accord ait été rejeté, a exprimé Blaine Higgs par courriel. Je comprends l’état actuel de notre système de santé et je m’engage à travailler avec les infirmières sur des initiatives concrètes et tangibles qui allégeront leur fardeau. Nous continuerons de travailler avec le syndicat pour déterminer les prochaines étapes du processus.»

Le chef du Parti libéral, Roger Melanson, rappelle que les conventions collectives des infirmiers sont échues depuis le 31 décembre 2018.

«Le premier ministre a eu trois ans pour arriver à une entente et il n’a pas encore réussi après deux tentatives, alors que nous vivons une crise sanitaire ainsi qu’une situation de recrutement et de rétention précaire», critique-t-il.

La division

Le meneur de l’Opposition officielle souligne aussi que 22 000 employés du Syndicat canadien de la fonction publique ont voté pour la grève cette semaine.

«Si on prend du recul et qu’on regarde le style de Blaine Higgs, on réalise que c’est une personne en mesure de causer des crises, mais incapable de les régler», attaque M. Melanson.

Il pointe à ce propos les campagnes de publicité antisyndicales du gouvernement qu’il accuse de semer la division au sein de la population.

«Je remarque que le mouvement syndical dans la fonction publique est responsable en pandémie, car il a dit qu’il n’allait pas précipiter la grève», avance-t-il en revanche.