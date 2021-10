La situation se détériore à l’Hôpital régional de Campbellton

Déjà fragilisé par un manque de main-d’œuvre, voilà que la COVID-19 vient ajouter un stress supplémentaire à l’Hôpital régional de Campbellton.

Dans l’ensemble du Réseau de santé Vitalité, on dénombrait, en date de jeudi, un total de 27 patients hospitalisés en raison de la COVID-19 et 31 employés retirés du travail, que ce soit pour cause d’exposition sérieuse au virus ou après l’avoir contracté.

«Ce sont les chiffres actuels, mais il faut comprendre qu’avec la COVID-19, la situation évolue très rapidement de jour en jour – sinon d’heure en heure – dans les établissements», prévient Thomas Lizotte du département des communications du Réseau de santé Vitalité, mettant l’accent sur la volatilité de ces données.

Bien que le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 dans la zone 5 (Campbellton) soit loin derrière ceux des zones 1 (Moncton), 3 (Fredericton) et 4 (Edmundston), cette clientèle commence à donner de sérieux maux de tête aux administrateurs du Restigouche.

En effet, si la situation est qualifiée de précaire dans plusieurs établissements depuis l’arrivée de la quatrième, les regards commencent à se tourner vers celui de Campbellton (HRC) qui devient un point chaud de la lutte à la COVID-19 dans la province.

Selon les chiffres fournis par le Réseau de santé Vitalité, jeudi, on retrouvait huit hospitalisations de patients atteints de la COVID-19 à l’HRC, plus précisément trois aux soins intensifs et cinq au département de médecins/chirurgie.

Autre donnée inquiétante, huit employés ont été retirés du travail à la suite d’un diagnostic positif au virus ou encore à une potentielle exposition.

En ce qui a trait au taux global d’occupation, l’Hôpital régional de Campbellton a réussi à relâcher un peu de pression au cours des dernières semaines. Le taux demeure néanmoins préoccupant avec 89,4%, la cible étant 75%. Ce taux d’occupation se situe pour l’unité des Soins intensifs à 85,7% (cible du réseau: 50%).

Les chiffres de l’HRC se rapprochent du coup dangereusement de ceux de l’Hôpital régional d’Edmundston, établissement le plus lourdement affligé par la COVID-19 au réseau Vitalité. On y dénombre 13 patients hospitalisés en raison de la COVID-19 dont six aux Soins intensifs. Au niveau du personnel, douze employés ont été retirés.

Bien que la région 1 affiche le taux le plus élevé de cas actifs de la COVID-19 dans la province, le nombre d’hospitalisations liées à cette infection demeure néanmoins bas pour l’instant au Centre hospitalier universitaire Dr Georges-L.-Dumont. On n’y compte en effet que trois hospitalisations liées à la COVID-19, dont deux patients aux Soins intensifs.

Ce qui préoccupe par contre, c’est le taux d’occupation qui continue d’être très élevé à 101,5% (cible de 85%). À noter que neuf employés manquent par ailleurs à l’appel en raison du coronavirus.

Pour le moment, c’est l’Hôpital régional Chaleur où l’impact de la COVID-19 se fait le moins ressentir avec trois patients hospitalisés aux Soins intensifs. Deux employés sont retirés du travail relativement au protocole de la COVID-19.