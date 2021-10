Les vélos électriques gagnent en popularité

Que ce soit sur la Véloroute de la Péninsule acadienne, la piste cyblable le Petit-Témis à Edmundston ou encore au parc Riverain le long de la rivière Petitcodiac à Moncton, les vélos électriques sont de plus en plus aperçus dans les randonnées. Les magasins spécialisés en la matière en vendent beaucoup, et ceux qui en possèdent un ne veulent plus s’en défaire.

«Cela a changé totalement ma vie active», affirme Mylène Dugas de Sainte-Anne du Bocage. Elle a mis la main sur son vélo électrique au début de juillet.

«Je l’avais commandé beaucoup plus tôt, mais il y avait vraiment une longue liste d’attente. J’ai dû attendre un mois ou deux.»

Mylène Dugas possède un fat bike électrique, quatre saisons. Depuis qu’elle en a fait l’acquisition, elle roule beaucoup, dit-elle en riant.

«Je ne suis pas une grande sportive comme les gens qui font des centaines de kilomètres. Je suis une personne qui prend plaisir à faire de la bicyclette. Comme un petit enfant.»

Elle se dit beaucoup plus portée vers la nature que le sport en général.

«J’aime aller me promener sur la Véloroute de la Péninsule acadienne entre autres. C’est super paisible, très relaxant. C’est ma façon de me détendre. Je travaille à temps plein, donc je n’ai pas énormément de temps dans la semaine, mais je dirais que j’ai triplé mon kilométrage, si ce n’est pas plus.»

Le vélo électrique est évidemment beaucoup plus dispendieux que le vélo traditionnel.

«J’étais la première à trouver le prix élevé, mais pour des gens qui apprécient être dehors, pas nécessairement des passionnés de sport, moi j’ai vu ça comme un investissement.»

«Nous on avait déjà acheté des vélos vraiment pas chers de 200 à 300$ et ça n’a pas duré, ce n’était pas confortable. Il fallait souvent faire des ajustements, comme acheter un nouveau siège, de nouveaux pneus ou des choses comme ça. Vu de même, au final, mon vélo m’a coûté 2000$, mais c’est une Cadillac. Je ne pourrais pas demander mieux.

«En plus, il me permet d’aller beaucoup plus loin. Maintenant je l’utilise même pour aller à des endroits fonctionnels. Si je peux l’intégrer davantage à mon style de vie, joindre l’utile à l’agréable et au moins me rendre au travail avec. C’est plaisant et ça fait du bien à ma santé.»

Elle a remarqué le nombre élevé de vélos électriques lors de ses sorties.

«C’est fou le nombre de vélos électriques que l’on rencontre sur la piste cyclable. Ce sont des pelotons. Dans une randonnée tu peux en voir facilement 15 à 20», constate-t-elle.

Un couple à la retraite

Joe et Estelle Daigle de Dieppe, un couple à la retraite, viennent d’acheter deux vélos électriques identiques. Ils avaient fait l’expérience d’un premier vélo électrique en 2019. Ils ont aimé, et ont fait l’acquisition de leur deuxième vélo en juillet eux aussi.

«On a toujours fait du vélo», affirme Joe Daigle.

L’attirance vers le vélo électrique s’est faite tout naturellement. «On voulait en faire l’expérience, aller plus loin et moins se fatiguer.»

«Lorsque tu montes des côtes, tu fatigues beaucoup moins. C’est que tu peux régler la vitesse.»

Lui et son épouse se disent très satisfaits. Depuis le début de l’été, «on est rendus à 2000 kilomètres. On va beaucoup dans les sentiers ici à Dieppe, Moncton et Riverview. Quelquefois on va aussi au Parc Kouchibouguac. C’est sûr que si on avait ici les sentiers de la Péninsule, ce serait mieux.»

«Moi je trouve que ça en vaut la peine si tu t’en sers. Nous, presque tous les jours, on fait 25 à 30 kilomètres. On est plus en forme parce qu’on fait plus de vélo», affirme M. Daigle.

Sur le plan des ventes, «il n’y a pas de doute, la popularité a grandi dans la dernière année, affirme Julie Bélanger, gérante assistante au magasin Vélo à Moncton. On en vend plus c’est sûr et certain, et je crois que chaque bike shop aura connu une augmentation dans la dernière année. Il y a une clientèle. Que tu sois dans le récréatif ou la compétition, il y a différentes catégories de vélo électrique.»

«Ç’a tellement évolué dans la dernière année et les clients aussi.»

Selon elle, la clientèle est maintenant mieux informée à propos des vélos électriques et «nous aussi on est là pour informer les clients.»

«Dans les trois à quatre dernières années, on a commencé à vendre des vélos électriques principalement comme moyen de transport. Maintenant on vend des vélos électriques côté récréatif», précise Julie Bélanger. Elle affirme que d’année en année, ils en vendent de plus en plus. «On s’attend en 2022 à une augmentation dans nos ventes.»