Restigouche: à la recherche d’appuis pour l’installation de clôtures fauniques

La Commission de services régionaux du Restigouche demande officiellement au gouvernement provincial d’ériger davantage de clôtures le long des routes 11 et 17 afin de diminuer le risque de collisions avec des animaux sauvages. Il est question surtout ici d’empêcher les collisions avec des animaux sauvages de bonnes tailles, comme des ours, des chevreuils, et tout particulièrement des orignaux, présents en grand nombre sur ces tronçons.

L’organisation a récemment envoyé une lettre en ce sens au premier ministre, Blaine Higgs.

La demande touche les segments situés sur son territoire, donc de Campbellton aux limites de Belledune pour la route 11, et de Glencoe à Kedgwick pour la route 17.

Pour appuyer sa requête, la CSR-Restigouche cite, entre autres, des statistiques provinciales qui indiquent que depuis 2019, 175 carcasses d’animaux morts ont été retirées sur ces deux voies routières. On précise également que les résidents du Restigouche sont de plus en plus amenés à voyager à l’extérieur, notamment afin de recevoir des services de santé.

«Des mesures doivent être mises en place pour atténuer le risque et assurer la sécurité de nos citoyens qui voyagent sur nos routes», affirme le président de la CSR-Restigouche, Brad Mann.

Cette demande survient dans la foulée de plusieurs collisions survenues dernièrement dans la région, dont une ayant coûté la vie à un motocycliste en début septembre après qu’il eut percuté un orignal.

À la suite de cet accident, un citoyen de la région, Yves Goudreau – un ambulancier ayant dû intervenir sur plusieurs scènes similaires –, a lancé une pétition favorable à l’installation de clôtures contre les animaux sauvages. Jusqu’à présent, celle-ci a récolté un peu plus de 4000 signatures.

Selon les données du ministère des Transports transmises au journal le mois dernier, on dénombre en moyenne annuellement environ 352 collisions avec des orignaux dans l’ensemble de la province et quelque 853 avec des cerfs. Au Restigouche l’an dernier, plus d’une quarantaine de collisions ont eu lieu.