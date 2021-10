Salon du livre de la P.A.: pour transmettre l’amour de la lecture aux jeunes

Bien que la COVID-19 ait forcé l’annulation du Salon du livre de la Péninsule acadienne en fin de semaine, les organisateurs tiennent toujours à accomplir l’une de ses missions premières, soit de transmettre l’amour de la lecture aux jeunes et d’améliorer les taux d’alphabétisation.

Chaque automne, le Centre Rhéal-Cormier, à Shippagan, accueille une marée de plus d’un millier d’élèves des écoles du District scolaire francophone Nord-Est pour les activités du Salon du livre de la Péninsule acadienne. Depuis l’an dernier, elles n’ont pas pu avoir lieu.

L’équipe mise sur le virtuel pour permettre aux jeunes du Nord-Est de rencontrer une douzaine d’auteurs cette semaine.

«Fort heureusement, le volet scolaire a été planifié de façon virtuelle dès le départ. Une douzaine d’auteurs ont préparé des animations scolaires pour tous les niveaux de la maternelle à la 12e année. Ces animations seront accessibles dans les écoles sur notre chaîne YouTube pendant un mois. On a aussi envoyé des copies de tous les livres dans toutes les écoles.

Habituellement, c’est une personne qui se déplace dans une salle de classe. Ce qui est intéressant avec le virtuel, c’est que toutes les classes de toutes les écoles peuvent y avoir accès», explique Marie Leclerc, directrice générale du Salon du livre de la Péninsule acadienne.

Les défis reliés à la lecture sont particulièrement prononcés au Nouveau-Brunswick. Les plus récents résultats canadiens d’une étude menée dans le cadre du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) démontrent que 22% des adolescents anglophones et francophones âgés de 15 ans du Nouveau-Brunswick n’atteignent pas le niveau 2 en lecture, soit le niveau de base requis pour poursuivre des études et participer pleinement à la vie dans une société moderne.

Il s’agit du pire taux au pays. Au Canada dans son ensemble, ce sont 14% des adolescents de 15 ans qui n’atteignent pas ce niveau.

«Notre volet scolaire est primordial. C’est une façon d’initier les enfants à la lecture et ça soutient le programme scolaire du District scolaire francophone nord-est qui met beaucoup d’effort pour améliorer les taux de littératie.»

«Pour atteindre le niveau 3, il n’y a pas 36 solutions. Il faut aider à développer les capacités de lecture. Je le dis souvent à mes propres enfants, ‘‘Savoir lire, c’est pouvoir’’.»

Passeport Alpha

Avant d’être directrice du Salon du livre de la Péninsule acadienne, Marie Leclerc a déjà été bénévole dans la région de Shippagan chez Passeport Alpha, un programme d’alphabétisation pour adultes et au Programme CLEF, une initiative mise sur pied pour les élèves de la 2e année dont le but est faire d’eux des lecteurs autonomes.

Elle a vu de ses propres yeux plusieurs petites victoires.

«Souvent le progrès se fait dans l’apprentissage de la lecture, mais aussi dans la fierté chez l’enfant. Une fois que ça fleurit, on dirait que tout le reste suit.»

Activités virtuelles cet automne

Bien qu’il n’y ait pas de Salon ce week-end, une programmation virtuelle, qui s’échelonnera pendant tout l’automne, sera lancée la semaine prochaine.

«Ce sera surtout une reprise de certaines activités qui devaient avoir lieu sur scène et elles seront présentées virtuellement. On a décidé de les échelonner pendant tout l’automne.»