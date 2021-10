C’est au Nouveau-Brunswick où le salaire minimum est le plus bas au pays

La récente hausse du salaire minimum en Saskatchewan fait en sorte que le plus bas taux au pays se trouve désormais au Nouveau-Brunswick.

À 11,75$/heure, le N.-B. est le parent pauvre au Canada.

Depuis le 1er octobre, le salaire minimum se chiffre à 11,81$/heure en Saskatchewan.

En 2020, 15 500 travailleurs ont touché le salaire minimum au Nouveau-Brunswick, soit une baisse par rapport à 20 600 en 2019.

Ce chiffre représente 5% de l’ensemble des travailleurs de la province.

Le député Robert Gauvin, critique libéral en matière de développement social, est loin de se réjouir de voir la province se retrouver en bas du classement national.

«Je mets quiconque au défi d’essayer de vivre avec un salaire de 11,75$/heure. Ce n’est tout simplement pas viable», a déclaré l’élu de la circonscription de Baie-de-Shediac-Dieppe.

Selon lui, la situation est d’autant plus déplorable dans un contexte où le prix des loyers et des maisons a considérablement augmenté au cours des derniers mois.

«Beaucoup de choses ont changé depuis la pandémie de COVID-19, comme la flambée des loyers que l’on connaît au Nouveau-Brunswick», a indiqué Robert Gauvin.

Le député libéral est d’avis que le gouvernement provincial devrait se pencher sur la question entourant le salaire minimum.

Depuis 2019, le montant du salaire minimum du Nouveau-Brunswick est ajusté le 1er avril de chaque année en fonction du taux de variation de l’indice des prix à la consommation du Nouveau-Brunswick.

La hausse entrée en vigueur le 1er avril 2021 se chiffrait à 5 cents par heure.

Le Front commun pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick avait alors vivement réagi, estimant que cette augmentation était nettement insuffisante pour répondre aux besoins des travailleurs de la province.

L’organisme affirme que le salaire minimum est très loin d’un taux auquel n’importe qui pourrait vivre et propose l’implantation d’un salaire minimum de 15$/heure.

Certains organismes et syndicats au Québec vont encore plus loin, réclamant un salaire minimum de 18$/heures, estimant qu’un salaire de 15$/heure n’est même plus adéquat en raison de la hausse du coût de la vie.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) voit de son côté la chose d’un oeil différent.

«Plutôt que de parler du Nouveau-Brunswick comme un parent pauvre, je désignerais la province comme un parent raisonnable!», a lancé Louis-Philippe Gauthier, le directeur des affaires provinciales de la FCEI.

«Le gouvernement maintient le cap avec sa politique établie d’indexer le salaire minimum en fonction du taux d’inflation. C’est voulu par la communauté d’affaires qui veut être en mesure d’avoir des augmentations qui sont prévisibles et qui sont établies selon une méthodologie qui reflète ce qui se passe sur le marché du travail.»

Selon lui, il est faux de prétendre qu’une hausse du salaire minimum permettrait de régler le problème de la pénurie de main-d’œuvre au Nouveau-Brunswick.

«On n’a qu’à regarder les entreprises d’ici qui ne sont pas capables de combler des postes vacants malgré un salaire qui peut parfois atteindre 20$/heure», a-t-il illustré.

Au Nouveau-Brunswick, un travailleur qui est rémunéré au salaire minimum touchera un salaire annuel de 24 440$, alors que Statistique Canada établissait le salaire médian d’un travailleur canadien à 37 800$ en 2019.

En 2020, le Centre canadien de politiques alternatives, un groupe de réflexion indépendant qui se concentre sur la politique économique et sociale au Canada, estimait qu’il fallait travailler à un taux horaire de 19,55$ pour vivre décemment dans une ville comme Saint-Jean.