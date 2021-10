COVID-19: deux décès et près de 900 cas actifs

La Santé publique a rapporté 130 nouveaux cas de COVID-19, vendredi. C’est la première fois depuis le début de la pandémie que plus de 100 cas sont recensés deux journées de suite. La veille, Fredericton avait annoncé 116 nouveaux cas.

Le gouvernement provincial a de plus fait savoir vendredi que deux Néo-Brunswickois de plus étaient décédés de complications liées à la COVID-19. Il s’agit d’une personne âgée de 80 à 89 ans de la zone 1 (Moncton) et une autre âgée de 90 ans et plus de la zone 5 (Restigouche).

La COVID-19 a jusqu’ici fait 72 victimes dans la province, dont 24 au cours des 17 derniers jours.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a recensé un total de 715 cas de COVID-19, contre 565 au cours des sept jours précédents. Il s’agit d’une augmentation de 27% – 18 jours après l’entrée en vigueur du passeport vaccinal.

Les 130 nouveaux cas annoncés vendredi se répartissent comme suit: 51 dans le Grand Moncton, 25 dans la région de Fredericton, 20 dans le Restigouche, 18 dans le Madawaska-Victoria, neuf dans la région de Saint-Jean et sept dans Chaleur/Péninsule acadienne.

Des nouveaux cas, 76 personnes – ou 58% – ne sont pas vaccinées, 15 personnes – ou 11% – sont partiellement vaccinées, et 40 personnes – ou 31% – sont pleinement vaccinées.

Quarante-quatre des 130 nouveaux cas touchent des jeunes âgés de 19 ans ou moins. Pas moins de 94 cas font l’objet d’une enquête.

Il y a maintenant 881 cas actifs dans la province – un record. Ce nombre était de 825 jeudi et de 121 il y a un mois.

C’est donc dire qu’en l’espace de 30 jours, le nombre de cas actifs a explosé de près de 600% dans la province.

Les cas actifs se répartissent maintenant comme suit: 312 dans la région de Moncton, 200 dans la région de Fredericton, 166 dans Madawaska-Victoria, 71 dans le Restigouche, 65 dans la région de Saint-Jean, 45 dans Chaleur/Péninsule et 22 dans la région de Miramichi.

La situation commence à devenir drôlement problématique dans le Grand Moncton, où le nombre de cas actifs a augmenté de 54% au cours des sept derniers jours.

En fait, la région comptait vendredi presque autant de cas actifs que l’ancien record (348) enregistré avant le début de la quatrième vague… pour toute la province.

Au total, 58 personnes sont hospitalisées en raison du virus – un sommet, en hausse de trois par rapport à la veille -, dont 30 sont à l’unité des soins intensifs.

Aucune personne de moins de 19 ans n’est actuellement hospitalisée, selon le gouvernement.

Du nombre des personnes hospitalisées, 43 ne sont pas vaccinées, quatre sont partiellement vaccinées et onze sont pleinement vaccinées.

Depuis le 7 septembre, 83 écoles et 45 garderies éducatives ont eu des cas confirmés de COVID-19.

La Santé publique a par ailleurs annoncé, vendredi, que 81,2% des Néo-Brunswickois admissibles sont entièrement vaccinés contre la COVID-19, et que 90,3% ont reçu une première dose d’un vaccin.