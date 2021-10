Du yoga par centaine à la plage Parlee

C’est de loin que l’on pouvait apercevoir par centaine des adeptes de yoga sur la plage Parlee l’été dernier. Les séances extérieures de yoga étaient organisées par Anne Blinn.

«C’est pas mal fini pour la saison. C’est une activité qui se déroule surtout pendant l’été», explique Mme Blinn. La dernière séance a eu lieu à la mi-septembre.

Les premières séances extérieures de la saison débutent en juin. Tout dépend toutefois de la température. «C’est la cinquième saison que je fais ça, mais ça dépend vraiment de la météo.»

«Chaque dimanche, je regarde la météo pour la semaine. Je choisis un matin et une soirée par semaine pour offrir mes cours.»

Elle a pris cette décision alors qu’elle enseignait le yoga depuis quelques années au centre multifonctionnel de Shediac.

«Étant native de Shediac, j’ai eu le privilège de passer beaucoup de temps à la plage Parlee. C’est l’un de mes endroits préférés pendant les mois d’été, surtout au coucher du soleil. Je trouvais que c’était une bonne place pour offrir des sessions de yoga. J’essaie de choisir une belle journée et une belle soirée. Les heures changent aussi, car ça dépend du coucher du soleil. J’aime finir la classe lorsque le soleil se couche.»

Lorsqu’elle a commencé à donner ce genre de session, elle offrait aux deux semaines une session gratuite appelée «payez au suivant.». En échange, elle demandait aux participants d’offrir gratuitement une bonne action en retour. «On essaie d’inspirer la gentillesse dans la communauté et partout.»

Sa première session extérieure en était une de ce genre, c’est-à-dire «donnez au suivant», et plus de 100 adeptes avaient répondu à l’appel.

Anne Blinn pratique le yoga depuis une quinzaine d’années. À l’époque, elle était hygiéniste dentaire et s’est blessée au dos à la suite d’un accident d’auto.

«Je ne pouvais plus reprendre ma profession, raconte-t-elle. J’ai suivi des traitements pendant des années à la clinique des douleurs à Moncton. Le spécialiste qui me suivait m’avait suggéré le yoga. C’est comme ça que j’ai commencé. J’ai tellement aimé ça. Dans le temps, il n’y avait pas de studio à Moncton et pas beaucoup d’endroits où tu pouvais pratiquer. Alors j’ai décidé de suivre un cours d’enseignement. Ça m’a pris deux ans de cours avant de pouvoir le partager avec les autres.»

«Le yoga est quelque chose qui me passionne beaucoup, c’est une pratique qui m’a aidé à bien des égards, physiquement, émotionnellement et spirituellement», affirme-t-elle.