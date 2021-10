Garderies à 10$: une entente «au cours des prochains mois», dit Higgs

Après une rencontre avec Justin Trudeau vendredi, le premier ministre du N.-B., Blaine Higgs, estime que la province pourrait conclure une entente de services de garde abordables d’ici quelques mois.

La discussion entre les deux dirigeants ne s’est pas étalée dans le détail et ils n’ont pas identifié d’échéancier précis, selon Higgs.

«Mais nous étions d’accord sur le fait que nous voulions conclure ceci au cours des prochains mois», a-t-il affirmé lors d’une entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

Le Nouveau-Brunswick est l’une des seules provinces qui n’a pas signé une entente avec le gouvernement fédéral sur le financement des services de garde abordables.

Ce plan fédéral annoncé en avril mise sur l’ajout de garderies à but non lucratif pour réduire le coût de la garde d’enfants.

Dans les provinces où le programme est déjà en place, le gouvernement fédéral prévoit que le coût des garderies pour les familles sera réduit de moitié d’ici 2022, pour finalement atteindre 10$ par jour en 2026.

Le Nouveau-Brunswick entend offrir des services de garde de la même qualité et aussi abordables que ceux des autres provinces, selon le premier ministre Higgs.

Il veut toutefois «protéger le grand nombre de propriétaires de garderies privées» au Nouveau-Brunswick. Environ deux tiers des garderies appartiennent au secteur privé actuellement.

Il fait valoir que la province a déjà investi des fonds dans l’amélioration des services offerts dans ces garderies.

Blaine Higgs affirme que Justin Trudeau a écouté ses préoccupations, mais il s’attend à ce qu’Ottawa mise davantage sur un modèle sans but lucratif à l’avenir.

«Sa réponse était qu’il voulait augmenter l’accessibilité (du service) en ajoutant des places pour que plus de gens aient accès aux garderies, et je suis d’accord avec ça. Je comprends ça, et c’est un objectif mutuel. Et je pense que d’après lui, si on ajoute des garderies, elles seraient probablement sans but lucratif.»

Higgs et Trudeau ont également discuté de la gravité de la vague du variant Delta qui fait rage au Nouveau-Brunswick.

«On a parlé de l’accessibilité des tests rapides et aussi du vaccin de Johnson & Johnson», dit Blaine Higgs.

Selon lui, moyennant l’accord du fédéral, ce vaccin à une seule dose pourrait être offert au N.-B. en plus de ceux qui sont déjà disponibles, comme les vaccins de Moderna et de Pfizer.

M. Higgs affirme aussi que le premier ministre du Canada a promis un approvisionnement de tests rapides au N.-B., pourvu que la province informe Ottawa du taux d’utilisation de ces tests.

«Avec notre situation actuelle, à moins de voir une amélioration marquée, (on risque) d’utiliser plus de tests rapides, et c’est pour ça qu’on voulait s’assurer de la sûreté de notre approvisionnement.»

Les transferts en santé

Les leaders politiques se sont aussi penchés sur la question du financement qu’Ottawa accorde aux provinces pour alimenter leurs systèmes de santé.

Blaine Higgs demande une augmentation du transfert canadien en matière de santé pour que la contribution d’Ottawa aux dépenses des provinces en santé passe de 22% à 35%.

Le premier ministre du N.-B. affirme que Trudeau était conciliant, mais qu’il voulait s’assurer de garantir la «qualité des services» offerts.

«On est d’accord sur ce qu’on doit faire, mais on n’a pas nécessairement besoin d’être d’accord sur la façon d’y arriver», dit M. Higgs.

Il affirme par exemple que le Nouveau-Brunswick privilégie un modèle qui permettrait aux personnes âgées de recevoir des soins à domicile pendant une plus longue période, plutôt que de miser sur la construction de davantage de foyers de soins.

Blaine Higgs affirme aussi que M. Trudeau n’a pas abordé le sujet de l’accès à l’avortement.

M. Higgs estime qu’il ne s’agit que d’un «sujet pratique» pour les libéraux fédéraux en période électorale.

Il ajoute que, selon lui, les services offerts au N.-B. sont suffisamment accessibles.

Le budget fédéral 2021 prévoit toutefois que le gouvernement du Canada veut collaborer avec les provinces pour garantir un «accès équitable» aux soins de santé sexuelle et reproductive «dans toute discussion future sur le financement du Transfert canadien en matière de santé.»

On y mentionne spécifiquement la Clinique 554, la seule clinique privée à offrir des services d’avortement au N.-B., comme exemple du fait que «le manque de financement met en péril l’accès aux soins de santé sexuelle et reproductive.»

Le gouvernement provincial du N.-B. a toujours refusé de rembourser les frais d’avortements pratiqués dans des cliniques privées.