Inspecteur de bateau, une profession plutôt rare

Jean Gauvin est bien connu dans le milieu maritime. Lui-même propriétaire d’embarcations, il est inspecteur de bateaux depuis plus d’une trentaine d’années. Malgré ses 70 ans et le fait qu’il soit officiellement retraité depuis 2012, il pratique encore son métier puisque la demande pour ce type de travail reste élevée.

«En général, c’est l’assurance qui recommande l’inspection. C’est pour évaluer la condition du bateau, voir s’il répond aux règles canadiennes de navigation et s’il est assez sécuritaire pour aller à l’eau», lance-t-il d’entrée de jeu lorsque rencontré chez lui à Cocagne.

Un nouveau propriétaire qui veut assurer son bateau doit au préalable le faire inspecter, à moins qu’il soit neuf.

«Si t’achètes un bateau flambant neuf, les compagnies d’assurance vont l’assurer sans inspection pendant cinq ans. Tu dois faire une évaluation tous les cinq ans.»

«Il s’agit de recueillir l’information, de préparer un rapport avec les spécifications du bateau et faire des recommandations, des choses qui doivent être réparées avant d’être à l’eau. Toutes les marinas exigent que ton bateau soit assuré maintenant.»

«Pour les bateaux de plaisance ou les petites embarcations, nous sommes deux dans le Sud-Est qui font ce genre d’inspection.»

Ces inspecteurs sont en mesure d’évaluer les bateaux de 50 pieds et moins. Deux autres sont actifs dans l’ouest de la province, soit à Saint-Jean et Fredericton. Dans la Péninsule acadienne, d’après M. Gauvin, les inspecteurs viennent du Québec.

Son cheminement

«À la fin des années 1970, je faisais de la pêche commerciale. Dans ce temps-là, on ne faisait pas d’argent (rire). J’ai vendu et j’ai commencé à travailler pour Pêches et Océans. Il y avait une section qui s’appelait Assurance maritime pour les bâteaux de pêche commerciale. À un moment donné, puisque j’avais la passion pour les bateaux, il y avait une ouverture et j’ai travaillé dans cette section-là jusqu’en 1992. Le gouvernement a lâché ça en pensant que le secteur privé allait le prendre.»

«À ce moment-là, je suis retourné à l’Inspection des aliments jusqu’à 2012. Entretemps, de 1992 à 2012, il y avait toujours une demande pour les petites embarcations comme les bateaux de plaisance (Vessel insurance program). Étant donné que j’avais la formation avec Pêches et Océans, je faisais ça (inspection) la fin de semaine, à temps partiel.»

Il est encore dans ce domaine. «J’en fais à temps partiel. Je fais en moyenne 30 à 35 inspections par année.»

Formation

«Dans les années 1980, il n’y avait pas de certification ou d’accréditation. Ce sont les associations américaines qui nous accréditaient. Maintenant il y en a au Canada qui font la même chose. Tu deviens membre et ils évaluent ton ouvrage. Moi je ne suis pas accrédité.»

Les compagnies d’assurance peuvent refuser certaines évaluations d’un inspecteur non accrédité.

«Ça ne m’est pas arrivé jusqu’à maintenant. Ils me reconnaissent comme inspecteur.»

Pour un apprenti inspecteur qui voudrait suivre les traces de Jean Gauvin, «il y a des cours qui se donnent en ligne. J’en ai suivi moi aussi. Je dirais que les accréditations d’associations et autres, c’est cinq ans de formation. C’est comme pour les comptables qui veulent devenir CGA, CPA ou autres.»

Jean Gauvin possède deux voiliers, l’un d’une longueur de 18 pieds est en bonne condition, tandis que le deuxième n’est plus en mesure de naviguer. Lors du passage récent de la tempête Ida début septembre, son bateau qui était à l’eau devant sa demeure à Cocagne a été lourdement endommagé.

«Mon ancre s’est décrochée, le bateau est venu près de la côte et s’est brisé contre les roches. C’est une perte totale.»