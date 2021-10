Le prix de l’essence fracasse le record historique au Nouveau-Brunswick

Une escapade en voiture lors du long week-end de l’Action de grâce fera bien plus mal au portefeuille qu’il y a quelque temps: le prix de l’essence vient d’atteindre le niveau le plus élevé jamais atteint dans la province. La tendance suit celle des prix mondiaux du pétrole qui s’envolent, tirés vers le haut par une demande soutenue et une production limitée.

Jeudi, le prix du litre de sans-plomb ordinaire est passé de 140,8 cents à 145 cents. C’est le seuil le plus élevé jamais établi par la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick

Nous sommes très loin du creux historique de 69,5 cents atteint le 2 avril 2020 en raison du confinement.

Avec une hausse de 40 cents le litre depuis le début de l’année, le propriétaire d’un véhicule ayant un réservoir d’essence de 50 litres paie 20$ de plus pour faire le plein qu’au 1er janvier 2021.

La situation est la même partout au pays. À Montréal, l’essence dépassait 1,50 $ le litre à la pompe, jeudi. Du jamais-vu dans la métropole depuis 2012.

Le cours du pétrole brut, le WTI, a franchi vendredi la barre des 80 dollars le baril pour la première fois depuis novembre 2014.

Selon le vice-président de l’Est du Canada de l’Association canadienne des carburants, Carol Montreuil, cette augmentation s’explique d’abord par une demande mondiale grandissante liée à la reprise économique à l’international et à la forte augmentation des déplacements à l’ère post-confinement.

«L’économie et les différents secteurs d’activité roulent à fond après avoir été au ralenti pendant plusieurs mois, ça met une grande pression sur la demande», détaille-t-il. Au même moment, la crise énergétique qui frappe l’Europe, qui craint de ne pas avoir suffisamment de gaz naturel pour passer l’hiver, accentue la pression sur le prix des énergies de substitution, dont le pétrole.

Et dans le même temps, les vannes d’or noir ne s’ouvrent que très lentement. L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+) et leurs alliés ont choisi lundi de reconduire leur stratégie d’augmentation modeste de la production, propulsant les prix vers le haut.

Les vingt-trois membres de l’alliance, qui laissent encore quotidiennement près de 5 millions de barils de brut sous terre, ne semblent donc pas pressés de les remettre sur le marché malgré la surchauffe des prix. Pas question pour le moment de reprendre la production à un niveau semblable à celui d’avant la crise sanitaire, les producteurs entendent profiter de la remontée des cours après une longue période de vaches maigres.

Alors que les grands investisseurs s’engagent à réduire leur exposition aux énergies fossiles, l’heure est à la réduction des dépenses pour produire davantage ou trouver de nouveaux gisements.

«Les bas prix du pétrole ont fait en sorte qu’il y a eu moins d’investissements dans des infrastructures de production, dans l’exploration, souligne Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie à HEC Montréal. On ne peut pas du jour au lendemain rouvrir les robinets et si on n’a pas fait beaucoup d’exploration pour ouvrir de nouveaux puits, ça fait en sorte que c’est plus difficile de repartir la machine à pleine capacité comme on était il y a quelques années.»

Enfin, des taxes sur le carbone plus élevées se reflètent également sur les prix à la pompe. Le 1er avril, la taxe sur le carbone imposée sur l’essence au Nouveau-Brunswick est passée de 6,63 cents à 8,84 cents le litre. Pour atténuer son impact, le gouvernement de Blaine Higgs a réduit l’impôt sur la première tranche de revenu imposable pour le faire passer de 9,68 % à 9,4 %.

Cette flambée sera-t-elle durable ou passagère? Patrick DeHaan, analyste pour le site spécialisé GasBuddy, n’envisage pas de rééquilibrage rapide et ne s’attend pas à un répit à la pompe au cours des prochains mois.

«L’OPEP a déjà convenu en juillet d’augmenter la production de 400 000 barils par jour chaque mois jusqu’en 2022. Ils auraient pu l’augmenter bien au-delà. Ils ne l’ont pas fait, même si la propre compagnie pétrolière d’État saoudienne a suggéré que la demande serait de 500 000 barils par jour de plus qu’ils ne l’avaient prévu à l’époque. Nous sommes donc dans une crise d’approvisionnement.»